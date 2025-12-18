El PP, de la mano de Canteli, Queipo y Caunedo brinda "por la unidad" y "porque Oviedo siga creciendo"

El PP de Oviedo se puso el traje de fiesta este jueves por la noche. Más de 200 afiliados y simpatizantes populares se dieron cita en el hotel AC de la Losa para el tradicional brindis prenavideño de la junta local, una velada que, sin embargo, tenía un trasfondo de expectación política. La reunión no era solo un gesto de confraternización: marcaba el preludio del primer congreso local del partido en siete años, un cónclave en el que Mario Arias, primer teniente de alcalde, se perfila como presidente, y el exconcejal Gerardo Antuña como secretario general, tras meses de tensiones que llegaron a amenazar con la presentación de dos candidaturas. Ante la pregunta inevitable sobre la fecha, tanto el alcalde, Alfredo Canteli, como el presidente del PP local, Agustín Iglesias Caunedo, y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se limitaron a sonreír: "Pronto", dijeron apuntando a enero o, a más tardar, febrero.

Mario Arias y Gerardo Antuña, charlando antes del brindis.

Canteli tomó la palabra con su habitual autoridad. Brindó "por la unidad del partido" y "por Oviedo, para que siga creciendo y mantenga todos los parámetros positivos". No dejó pasar la oportunidad de lanzar un recado a la oposición: "Hay que trabajar por mandar al paro al socialismo que divide a los españoles y ha hecho mucho daño a Oviedo durante una larga temporada". También recordó la carrera por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, deseando que 2026 permita "pasar el primer corte", y reiteró, entre guiños, que, aunque no es afiliado, "el PP es mi partido". Caunedo, con tono más reflexivo, destacó que la velada era "la fiesta de un partido de base" que trabaja por la ciudad y por Asturias no ocultó su ambición: "El año que viene vamos a por la capital cultural". Canteli puntualizó con calma que la decisión definitiva sobre el reconocimiento se tomará en 2027: "El año que viene ya brindaremos con ganas para desear que seamos los elegidos", añadió. Álvaro Queipo, por su parte, elogió la labor de los afiliados y la gestión de Canteli. "Deseo que a Asturias le vaya tan bien como Oviedo y que se haga realidad en 2027", indicó con la vista puesta en las autonómicas.

En cuanto a Arias y Antuña, ambos mostraron una normalidad casi estudiada. "Somos compañeros desde muy jóvenes", dijo Arias con tono conciliador, mientras Antuña sonreía, como si aquel brindis sellara un pacto de estabilidad. Entre los corrillos, se movían históricos como Isidro Fernández Rozada, el gobierno municipal al completo y la edil no adscrita Elena Figaredo, ex de Vox, que mostró su cercanía al PP. Una noche de brindia y guiños políticos que recordaba que en el PP de Oviedo la Navidad llega con espíritu de pacto.