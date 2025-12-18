El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo
"El problema es la ausencia de campañas eficaces, de información clara y de una organización bien pensada que no frustre el esfuerzo de los ovetenses", señaló Juan Álvarez
El Grupo Municipal Socialista de Oviedo denunció este jueves la "grave ineficacia" del sistema de recogida de residuos sólidos de la ciudad y apuntó directamente a la administración del gobierno municipal como el principal culpable de esta situación. "Tenemos un sistema de recogida que es potencialmente bueno y cómodo para el vecindario, pero está fallando de manera estrepitosa por falta de gestión, planificación y concienciación", señaló el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza.
Los socialistas alertaron del impacto ambiental y económico que tiene la mala gestión de los residuos orgánicos, esta situación supone un sobrecoste anual del servicio de Basuras de casi 2 millones de euros. De acuerdo con los datos oficiales, Oviedo solo recicla el 28% de sus residuos, muy por debajo del 55% que exige la Unión Europea para 2025, aunque el portavoz socialista subrayó que una correcta separación del cubo marrón permitiría alcanzar ya un 61% y cumplir los objetivos europeos.
"Al tratarse la fracción orgánica como residuo general debido al elevado porcentaje de impropios, Oviedo paga a COGERSA la tarifa máxima, 80 euros por tonelada. Ese dinero podría ahorrarse y repercutir directamente en una reducción de la tasa de basuras para la ciudadanía", remarcó el concejal socialista Juan Álvarez. "El problema es la ausencia de campañas eficaces, de información clara y de un sistema bien pensado que no frustre el esfuerzo de los ovetenses", añadió.
"El reciclaje no es solo una cuestión ambiental, también es una cuestión económica y de justicia con quienes sí cumplen. Oviedo no puede permitirse seguir tirando al vertedero oportunidades, dinero y futuro", concluyó Fernández Llaneza.
