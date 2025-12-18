Reto musical en el concierto navideño de la Universidad

La Universidad de Oviedo ofrece hoy, a las 20.00 horas en la Catedral de Oviedo, su tradicional concierto de Navidad, que en esta edición cobra especial importancia con un programa que incluye la "Cantata Sancti Salvatoris in Corneliana" del compositor Guillermo Martínez, nacido en Venezuela, aunque de padres asturianos y afincado en el Principado. La obra, estrenada en 2024 por el milenario del monasterio de San Salvador de Cornellana, supone un reto para los ejecutantes por su complejidad y la plantilla que requiere: ensemble de metales, órgano, arpa y percusión, soprano y contralto solistas –en este caso, Patricia Rodríguez y Marina Pardo, respectivamente– y un nutrido coro, formado por el de la Universidad de Oviedo y la Schola Cantorum de la Catedral de Oviedo. Al frente estará el maestro Joaquín Valdeón. La velada musical, organizada por la Universidad de Oviedo y la Fundación Valdés Salas, es de acceso libre hasta completar aforo.