El uso de las tecnologías digitales en las aulas: un colegio de Oviedo participa en un proyecto pionero para marcar el camino

La utilización de las tecnologías digitales en los colegios es el eje sobre el que pivota el proyecto en el que trabajan el Clúster TIC, la Universidad de Oviedo y el colegio Gesta. La iniciativa «Gestamorfosis», que se lleva a cabo durante este curso en el centro educativo ovetense bajo el aval de la Consejería de Educación, tiene como objetivo «desarrollar una metodología» para su uso «que pueda extenderse a otros centros y entidades en Asturias».

En este proyecto piloto trabajan Emilio Álvarez Arregui, catedrático de Didáctica y Organización de la Universidad de Oviedo y presidente del Centro de Desarrollo e Innovación Educativa del Principado (CIDIPA); Enrique Jaímez, director del Clúster TIC del Principado; Lucía Menéndez, responsable del Nodo de Talento del Clúster TIC; Andrés Flórez, director del colegio Gesta, y Guillermo Rico, responsable TIC del centro. En el ámbito escolar, señalan los integrantes del estudio, «la preocupación por los riesgos asociados al uso de las pantallas ha dado lugar, en muchos casos, a propuestas centradas en la limitación o prohibición de dispositivos en las aulas».

«Surge así un dilema social emergente: educar, formar o limitar la tecnología en educación. Sin embargo, reducir este debate a una cuestión exclusivamente escolar o generacional supone ignorar que la competencia digital no se adquiere de forma puntual ni queda resuelta en las primeras etapas educativas», aseveran. «Gestamorfosis» echó a andar en octubre con la organización de sesiones con las familias de los alumnos. Los inicios del proyecto, que reúne a empresas del sector tecnológico y a expertos en Educación, se centran en «un análisis del uso de la tecnología en el aula» para continuar con «la identificación de buenas prácticas familiares y profesionales, el diseño de acciones formativas dirigidas a los distintos colectivos implicados y la promoción de alternativas de ocio y participación social que complementen un uso responsable de la tecnología», indican los impulsores.

"Cambios tecnológicos a gran velocidad"

Esta iniciativa se concibe como el «punto de arranque» para tomar «decisiones fundamentadas desde todos los ámbitos para poder desarrollar políticas educativas coherentes con el modelo de escuela y de educación que queremos llevar en los próximos años», señala Emilio Álvarez. En los próximos años se sucederán «cambios tecnológicos a gran velocidad», asegura el director del Clúster TIC, asociación que reúne a 140 empresas con 11.000 trabajadores en Asturias en el sector de las tecnologías de la información. «Si queremos una Asturias vertebrada la escuela es el punto en el que converge la familia y el proyecto con el colegio Gesta es una punta de lanza para poder trasladarlo a otros centros a través de la Consejería», añade.

El colegio Gesta, que formó parte recientemente de un proyecto para el uso de hologramas en las aulas, ha sido el elegido para desarrollar la iniciativa por ser «un centro puntero, innovador, con buenas prácticas puestas en marcha en el aula por el profesorado», destaca Lucía Menéndez. Subrayan los impulsores del estudio que «la tecnología no es solo cuestión del centro educativo y la clave está siempre en un acompañamiento maduro en las tecnologías bien en el aula o en las familias», dice Emilio Álvarez.

Y es importante, resaltan los expertos, que las familias «revisen y actualicen sus propias competencias digitales», ya que estas «deben entenderse como una competencia vital». Teniendo en cuenta «la sociedad a la que vamos, que va a cambiar mucho, y hay que buscar un punto de encuentro sobre la tecnología en el sistema educativo», manifiesta Jaímez.

El grupo de trabajo alude a la existencia de un debate europeo sobre «la necesidad de avanzar hacia un currículo marco, flexible y común en lo esencial, que incorpore la alfabetización digital, ética y crítica como eje transversal». «No se trata de negar los riesgos de la tecnología, sino de afrontarlos desde la educación y no desde el miedo», añade. El director del colegio Gesta, Andrés Flórez, remarca la importancia de «centrarse en investigaciones, en la ciencia» para el uso de la tecnología en las aulas.