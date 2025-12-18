Vox, contra la cooperación al desarrollo: "El dinero público debe ser primero para Oviedo que para África"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha votado en contra de la concesión de subvenciones de Cooperación al Desarrollo para los años 2025 y 2026, "un paquete de ayudas que suma 700.000 euros de dinero público municipal destinado a proyectos a miles de kilómetros del concejo mientras se abandonan las necesidades urgentes de Oviedo", explica la portavoz del partido, Sonsoles Peralta.

Peralta va más allá. "No estamos en contra de ayudar a quienes lo necesitan, pero consideramos que primero deben cubrirse las necesidades más urgentes en nuestro municipio", dice. "La realidad es que, mientras el Ayuntamiento va a destinar dinero municipal a proyectos como la construcción y mejora de instalaciones agrícolas en África, entre otras cosas, en Oviedo nos encontramos con instalaciones deportivas en un estado lamentable, falta de mantenimiento en los barrios, centros sociales deteriorados y decadencia en la zona rural”, añade.

Según defiende Vox, todos estos proyectos con los que colabora el Ayuntamiento "tienen un claro sesgo ideológico". Así, dice Peralta, en dichos proyectos "hasta el suministro de agua debe realizarse con ‘perspectiva de género’, mientras aquí se piden sacrificios a los ovetenses". Vox acusa al Partido Popular de "asumir sin complejos la agenda ideológica de la izquierda manteniendo estas partidas, mientras sube impuestos, aplica tasas injustas y exige más esfuerzo a las familias y autónomos de Oviedo”.

Vox, por lo tanto, defiende como "irrenunciable" que el dinero de los ovetenses "debe destinarse primero a Oviedo, a sus necesidades y a las de sus vecinos”. Según Sonsoles Peralta, "la cooperación internacional no puede utilizarse como coartada moral para desatender las obligaciones de este equipo de gobierno, ni como excusa para seguir financiando políticas que nada tienen que ver con mejorar la vida diaria de los ovetenses".