Aliatar sale del Ayuntamiento para recoger las cartas de los niños de Oviedo

A eso de las nueve de la mañana de este viernes varios testigos vieron salir del Ayuntamiento al príncipe Aliatar. Dicen quienes se cruzaron con el emisario de los Reyes Magos que tiene un cierto parecido al concejal de Educación, José Ramón Prado, aunque con un pelo largo y cobrizo y una frondosa barba. La noticia corrió por la ciudad, LA NUEVA ESPAÑA se hizo eco y encontró a Aliatar, rodeado de niños, en las Escuelas Blancas.

El enviado real visitó el centro y recogió las cartas de los 150 alumnos de infantil y primaria para llevárselas a sus majestades de Oriente y que los regalos lleguen a tiempo a las casas la noche más mágica de la Navidad. "Cuando estoy entre niños yo siempre estoy feliz", dijo mientras le preguntaba a Mario Martínez, un niño de cinco años, si había sido bueno a lo largo del año. "Me he portado muy bien en casa y en el colegio", le contestó el pequeño aún sorprendido por la presencia de Aliatar. "Entonces los Reyes seguro que te traen todo lo que has pedido", dijo el príncipe.

Los niños y niñas llevaban sus cartas repletas de deseos: coches teledirigidos, muñecas, consolas... Algunos, como Samuel Rodríguez le piden a los Reyes incluso cosas que no son tangibles y que no son tan fáciles de conseguir. "Yo lo único que quiero es que no baje el Oviedo", explica el pequeño. "No te preocupes, haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo", le contestó Aliatar.