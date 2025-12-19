La AMSO escucha las historias de los inmigrantes: "Oviedo es un lugar donde echar raíces y construir futuro"

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) celebró este miércoles un encuentro en el que seis inmigrantes que se han asentado en la capital del Principado compartieron sus experiencias. Cerca de un centenar de personas, en su gran mayoría gente joven, se acercaron a la Casa del Pueblo para formar parte de esta jornada en la que se celebró la interculturalidad de la ciudad.

Seis personas migrantes procedentes de Polonia, Colombia, Venezuela, Rumanía, Senegal y México compartieron sus experiencias personales, relatando cómo fue su viaje, las razones que les llevaron a elegir Asturias y Oviedo para iniciar una nueva etapa y las dificultades encontradas a lo largo del proceso. Sus testimonios permitieron, además, plantear propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de la población migrante tanto en el concejo como en el conjunto del Principado.

El acto se desarrolló con un formato cercano y participativo, estructurado en torno a dos grandes cuestiones: la llegada y el proceso de integración, y aquello que echan en falta para poder desarrollar plenamente su proyecto de vida. Las aportaciones recogidas serán trasladadas desde la Casa del Pueblo a las instituciones. "La migración forma parte de la historia y del presente de Asturias y supone una aportación clave para su dinamismo social y económico. Oviedo es hoy un lugar donde echar raíces y construir futuro", concluyeron los participantes.