El Ayuntamiento de Oviedo genera 35 puestos de trabajo con un Plan de Empleo para rehabilitar fuentes y lavaderos

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de los planes de empleo municipales que permitirá la contratación de 35 personas durante los próximos 12 meses. Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas locales de fomento del empleo y tiene como finalidad combinar la creación de puestos de trabajo con la mejora del entorno urbano y rural del concejo. "Estos programas son una oportunidad real de empleo y formación, y una herramienta eficaz para seguir reduciendo el desempleo en Oviedo", señaló Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, en la bienvenida organizada este viernes a los trabajadores seleccionados en el Salón de Plenos.

La actuación se centrará en el acondicionamiento, conservación, reforma y rehabilitación de diversas fuentes y lavaderos del municipio, con el objetivo de recuperar y poner en valor el patrimonio etnográfico y natural, especialmente en barrios y parroquias rurales. Los trabajos incluirán tareas de limpieza, consolidación estructural, pequeñas obras de albañilería, desbroces, acondicionamiento de accesos y mejora de elementos degradados por el paso del tiempo o la falta de uso, contribuyendo así a la preservación de espacios de alto valor histórico y cultural.

Con un presupuesto total de 1.204.582,08 euros, los Talleres de Empleo están cofinanciados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Gobierno del Principado de Asturias, el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Oviedo, que aporta 250.644,26 euros. Estos programas se configuran como itinerarios integrados de activación en el ámbito local y tienen como objetivo promover la inserción laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo.