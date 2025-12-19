Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total

Es una pequeña ONU. Pumarín es el segundo barrio más populoso de toda la geografía carbayona y el primero con más vecinos extranjeros. En concreto, 2.536 de sus 16.339 residentes nacieron en otro país. El 15,52% del total. Así se desprende de la última actualización del padrón municipal, fechada el 30 de noviembre, en la que se contabiliza que esta zona del sureste de la ciudad acoge a ciudadanos de 78 nacionalidades diferentes, siendo la colombiana con 435 personas la predominante. Le sigue la venezolana con 307 personas, la rumana con 173, la paraguaya con 161 y la marroquí con 146.Una de las paradojas es que Albania, Bangladesh, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Etiopía, Guinea-Bisáu, Haití, Irán, Kazajistán, Noruega, Palestina, República Checa, Serbia, Siria, Zimbabue y otro país asiático cuentan cada uno a un representante en esta zona que limita con Teatinos, Ventanielles, Fozaneldi y El Milán.

Los extranjeros cada vez tienen más peso en la capital asturiana, alcanzando los 24.449 residentes. Es decir, uno de cada diez vecinos de Oviedo nació en otro país. Si todos ellos viviesen en una parte de la ciudad, serían el barrio más populoso, superando ampliamente a los 20.297 empadronados que tiene La Corredoria. Si la comparación fuese con otros concejos asturianos, supondrían el octavo municipio con más habitantes, por encima de los 21.998 residentes de Castrillón.

No obstante, el número de habitantes nacidos fuera de España menguó en el último mes en 98 personas en la capital asturiana. Esta situación provocó que decreciese el número total de empadronados después de haber marcado récord histórico en octubre con 226.353 habitantes. El último dato publicado bajó en 208 personas hasta las 226.746 y el objetivo del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli es acabar este mandato (en mayo de 2027) alcanzando los 230.000 vecinos gracias a los nuevos polos económicos como el aterrizaje el próximo curso de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia de la galería comercial del Calatrava, el impulso que se está dando al Parque Empresarial de Oviedo y muy relevantes serán para el futuro los terrenos de la fábrica de armas de La Vega.

Hasta entonces, las colas en la oficina del padrón de la calle Rosal se suceden casi a diario y muchos de sus usuarios nacieron en el extranjero. La Argañosa es el segundo barrio con más inmigrantes, alcanzando los 2.203 residentes. El resto de zonas con más de un millar de vecinos nacidos en otro país son: Teatinos (1.986); el Centro-norte (1.749); Vallobín (1.695); Ciudad Naranco (1.635); La Tenderina-Fozaneldi (1.368); La Corredoria (1.324); Ventanielles (1.199) y Buenavista (1.182). Le sigue El Cristo con 816; el Centro-este (563), el Centro-sur (539), Otero (531), Centro-oeste (520), Oviedo Antiguo (422); La Florida (394); San Lázaro (334) y Montecerrao (290).

En el polo opuesto se encuentran Bendones, Brañes, Pereda con una docena de vecinos extranjeros en cada uno de estos pueblos. En la zona monumental del Naranco residen nueve inmigrantes, en Colloto rural 8 y en Pintoria cuatro rumanos. Por su parte, hay un sirio en Pando, un neerlandés en San Pedro de Nora y Santianes es la única zona que no alberga a ningún vecino nacido en otro país fuera de España.

El resto de datos del padrón dejan ver que La Corredoria continúa siendo el barrio más populoso de la capital asturiana. Le sigue Pumarín, Teatinos (15.852), Ciudad Naranco (14.229), La Argañosa 13.497, La Tenderina-Fozaneldi (12.890), Centro-norte ( 11.666), Vallobín (10.966) y Centro-oeste (8.786).