Una blanca y nevada Navidad en el Centro Asturiano
El presidente, Gerardo Martínez Quesada, inaugura la programación más especial e ilusionante del año
Las instalaciones del Naranco del Centro Asturiano dieron, ayer por la tarde, la bienvenida a la programación navideña. El acto estuvo presidido por el líder de la entidad, Gerardo Martínez Quesada, y una de las actividades más esperadas fue la encendido de los cañones de nieve que tiñeron de blanco el exterior. También hubo mercadillo, chocolatada, casetas de juegos y la inauguración del Belén –en la imagen–. Hoy, está prevista la disputa del Trofeo de Navidad de Kárate, en el polideportivo, a las once de la mañana. Por la tarde, se proyectará la película «Cuento de Navidad» a, las 17.30 horas, antes de dar paso a la tradicional cena de las Cestas.
