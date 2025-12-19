La capitalidad cultural, una oportunidad histórica fabricada durante año y medio

Oviedo empezó a soñar hace un año y medio. Corría agosto de 2024 cuando el alcalde, Alfredo Canteli, anunció que la ciudad se postulaba para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El equipo de gobierno ya hablaba entonces de proyectos estratégicos como la conversión del Palacio de los Niños en la Casa de las Artes, concebida como lugar de encuentro para todo tipo de creadores musicales, ofreciendo así facilidades a los interesados para consolidar su carrera y generar nuevas alianzas. Durante este tiempo, las diferentes aristas de la candidatura se cocinaron a fuego lento para lograr la perfección.

Todo con el objetivo de convencer al jurado que, en los primeros compases de 2026, analizará la candidatura carbayona tras la entrega, en los próximos días, del dossier de sesenta páginas en el que el equipo expone las líneas maestras de su plan. Será en febrero cuando se conozca el nombre de las ciudades que pasarán la primera fase y competirán, a principios de 2027, por alcanzar esta distinción que cada año pone a una ciudad en el foco internacional.

Uno de los primeros pasos dados por el Ayuntamiento fue la creación del logo Oviedo 2031. La obra de Ricardo Villoria dio paso al anuncio de las primeras intenciones, como que la política cultural sea un elemento sanador del tejido urbano y social. Además, se busca que los barrios se regeneren con la llegada de profesionales y pequeñas industrias vinculadas a las actividades artísticas, así como programaciones que mejoren la vida de las personas mayores y de los más jóvenes e integren a creadores de todo tipo. También se anunció un plan cultural a diez años para que todo el trabajo realizado en este laborioso camino no caiga en el olvido y se convierta en un revulsivo de la programación que a diario se pone en marcha en los rincones de la geografía carbayona.

Una de las metas de Oviedo era no afrontar en solitario esta candidatura. Este planteamiento llevó al alcalde a reunirse con innumerables representantes de instituciones, como sus homólogos de Gijón, Avilés, Siero y Langreo. También con el presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y el arzobispo, Jesús Sanz Montes. Canteli cosechó sí tras sí: apoyo para una oportunidad histórica que marcará el futuro del mundo de la cultura no solo de Oviedo, sino también de Asturias.

Básica en todo este proceso ha sido la participación ciudadana. Las reuniones con los diferentes agentes culturales, sociales y vecinales han sido continuas para que el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón conociese el sentir del sector y de los ovetenses, y para que estos propusiesen sus ideas para el proceso. Paralelamente, se fue conformando un gran equipo de trabajo. Al nombramiento de Pepe Mompeán como coordinador de la candidatura le siguieron los de Natalia Álvarez Simó como directora artística y Zoe López como coordinadora territorial. Por el camino, se creó el consejo de capitalidad, con 28 expertos del sector cultural, económico y del conocimiento, y se formó un grupo de diez comisarios especialistas en cada rama del sector.

Puxa Europa

No hay candidatura sin lema: «Puxa Europa. The future is now!» fueron las seis palabras elegidas, con las que Oviedo presume de lengua propia, paisaje y territorio, poniendo de manifiesto la unidad institucional que existe alrededor de este reto. De la imagen gráfica se han encargado los diseñadores Inés Iglesias y Matteo Mastronardi, del estudio Los Patos, con sede en Avilés y París. Además, tanto en Fitur como en la Feria de Muestras, la ciudad ha presumido de sus aspiraciones: ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Tres ejes del proceso articulan tres proyectos clave de transformación urbana: la conversión del Palacio de los Niños en la Casa de las Artes, la transformación de la fábrica de armas de La Vega en un ambicioso proyecto cultural y una gran exposición del prerrománico.

La carrera para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 no es fácil. Consta de una docena de competidores. A Oviedo se suman Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo. La lista puede crecer hasta el día 26 con la presentación del dossier.