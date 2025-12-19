Crónica de la tercera edición de los premios Pasarela Campoamor: "La moda no es salseo, es cultura"

El periodista navarro Jesús Mari Montes-Fernández, director del programa de televisión "Flash Moda", de TVE, y el diseñador ovetense Alfonso Pérez, director artístico de la firma de moda Angel Schlesser, conversaron ayer sobre el escenario del teatro Campoamor sobre moda y reivindicaron el "cuidado de un oficio" que "no es cotilleo ni salseo, que es cultura e industria". Ambos protagonizaron la tercera edición de los premios Pasarela Campoamor. El primero fue distinguido por su contribución a la difusión de la moda, el segundo como embajador de la moda asturiana en una gran gala en el teatro ovetense en la que Celia B, Isabel Zapardiez, Angel Schlesser y Yolancris presentaron sus colecciones.

La gran pasarela anual del Campoamor, convertida ya en "uno de los eventos de moda de mayor proyección del norte de España", como la presentó la conductora de la gala, Alicia Suárez-Hulton, contó, entre los invitados institucionales con el presidente del Principado, Adrián Barbón, que eligió una capa tradicional asturiana para asistir al evento, y la teniente de alcalde de Oviedo, Conchita Méndez. El Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo colaboran en su organización, además de varios patrocinadores privados. También se sentó entre el público María López-Fanjul, la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, que este año ha colaborado con una exposición y diversos actos con la Pasarela Campoamor.

Tercera edición de los premios Pasarela Campoamor / Luisma Murias

La celebración comenzó pasadas las siete y media de la tarde, con las modelos de Celia B, la marca de moda de la ovetense Celia Bernardo, desfilando por el escenario y el patio de butacas del Campoamor. Después llegó el momento de la presentación de los dos galardonados de este año.

Montes-Fernández recordó que, años atrás, visitó Oviedo como reportero y agradeció el estar ahora aquí recibiendo un premio por su labor de divulgación. "La moda es mi pasión, me gusta, tengo un compromiso", admitió. Habló de su trayectoria profesional, que empezó con Jesús Hermida – "un animal televisivo", lo definió–, luego en el programa de TVE "Corazón, corazón" y, desde hace años, en "Flash Moda", junto a la modelo Nieves Fernández como presentadora. También charló sobre sus encuentros con grandes figuras de la moda y defendió el talento español, insistió en que "solo nos falta creérnoslo" y, como prueba, citó a Balenciaga, "el diseñador de moda más grande, y, después de él, Saint Laurent".

Alfonso Pérez reconoció su emoción al "regresar a recoger un premio después de todo lo vivido". Hace tres años y medio que se convirtió en el director creativo de Schlesser. "La moda es un mundo apasionante, pero tiene una parte complicada", advirtió, defendió el oficio frente a las carreras rápidas: "Hoy todo el mundo quiere ser estilista", y se refirió a los grandes talleres ovetenses en los que él se formó, Josechu Santana y Covadonga Plaza.

Tras ellos, la gran fiesta de la moda continuó con los desfiles de Isabel Zapardiez, Shlesser y Yolancris, y con la mezzo Sandra Ferrández, el flautista Juan Cossío y el pianista Marcos Suarez haciendo un homenaje a la ópera "Carmen", el próximo título de la temporada lírica del Campoamor.