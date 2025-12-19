El fiscal pide dos años y medio de cárcel para un hombre que empujó a otro causándole la muerte en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años y medio de prisión para un acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave por provocar la muerte de un hombre de 49 años al que empujó en Oviedo, en septiembre de 2023, tras una discusión. El fallecido llevaba ese día una muleta por una dolencia en una pierna.

Los hechos se produjeron alrededor de las dos y media de la madrugada del 7 de septiembre de 2023, cuando el acusado se encontraba con dos amigos en el exterior de un bar en la calle Aureliano San Román de Oviedo. Estaban conversando y acabando sus consumiciones cuando el fallecido, de nacionalidad ecuatoriana y aparentemente ebrio, se acercó a ellos y se inició la discusión. Siempre según el escrito del fiscal, en el transcurso de dicha discusión y al entender que el hombre se le acercaba demasiado, le propinó un fuerte empujón con ánimo de apartarlo.

El hombre perdió el equilibrio a consecuencia del impacto, balanceándose hasta dar con la parte lateral de la cabeza contra la barra metálica que recubre la pared de un restaurante pegado al bar en el que estaban. Seguidamente, cayó de espaldas al suelo y se golpeó la parte posterior de la cabeza.

Tendido en el suelo

El ecuatoriano quedó tendido en el suelo hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Central de Asturias, donde quedó ingresado en la UCI. Falleció casi un mes después, el día 4 de octubre.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a dos años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El fiscal solicita además que el acusado abone las costas.

Por vía de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la hermana del fallecido con 10.000 euros y al Sespa con la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos médicos derivados de la atención prestada, más los intereses legales correspondientes.