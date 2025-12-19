Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza

La autopsia practicada al hombre de 43 años que llegó este miércoles al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con un disparo en la cabeza ha descartado de forma concluyente la existencia de causas criminales en su fallecimiento. Los estudios forenses realizados en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, en el barrio de La Corredoria, son tajantes y apuntan a que la muerte del vecino de Fonciello (Siero) se produjo en circunstancias "no delictivas", aunque en un primer momento "todas las hipótesis estaban abiertas".

El informe forense refuerza la línea de trabajo que ya contemplaba la Guardia Civil, enfocada a un posible comportamiento autolítico o un accidente como origen del disparo que acabó con la vida del hombre. Las conclusiones de la autopsia permiten allanar la investigación abierta por el Equipo Técnico de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, que desde el primer momento activó el protocolo habitual en estos casos.

Los hechos se produjeron en torno al mediodía del miércoles, cuando el varón fue trasladado de urgencia al HUCA en un Opel Calibra rojo conducido por un familiar. En el vehículo viajaba también una mujer que, al llegar al complejo sanitario, salió corriendo hacia el servicio de Urgencias, visiblemente cubierta de sangre, para pedir ayuda médica. El herido presentaba un orificio de entrada y otro de salida en la cabeza y fue atendido de inmediato por el personal sanitario, aunque las lesiones resultaron incompatibles con la vida y falleció poco después de su ingreso.

Tras confirmarse el deceso, la Guardia Civil inició una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los agentes realizaron una inspección técnico-ocular en la vivienda del fallecido, ubicada en la localidad sierense de Fonciello, donde las primeras informaciones situaban el momento en el que se produjo el disparo. Asimismo, se tomaron pruebas en el vehículo utilizado para el traslado al hospital y se recabaron testimonios de familiares con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos.

El resultado de la autopsia viene ahora a despejar las dudas sobre una posible intervención de otras personas, descartando cualquier indicio de violencia criminal. Con estos datos, la investigación entra en su fase final, a falta de cerrar los informes complementarios y completar las diligencias administrativas. El suceso causó un notable impacto tanto en el entorno del HUCA como en la comunidad del fallecido, que permaneció a la espera de unas conclusiones forenses que finalmente parecen apoartar claridad sobre lo ocurrido.