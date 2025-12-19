Oviedo tendrá «la mejor pista de atletismo del país»: arranca la obra para su construcción

Los operarios de la empresa adjudicataria del proyecto de construcción de la pista de atletismo de Ciudad Naranco iniciaron ayer las obras de un equipamiento que se va a convertir en «el mejor del país» en su categoría. Al menos eso es lo que defiende el equipo de Gobierno capitaneado por Alfredo Canteli, que ayer estuvo en la parcela de Prados de la Fuente para asistir al inicio de los trabajos de uno de las apuestas más ambiciosas desde que fue investido como alcalde. La nueva pista de atletismo, que supondrá un desembolso de 24,6 millones de euros, es junto al Palacio de los Deportes la inversión municipal más importante de lo que va desiglo.

El Ayuntamiento considera que la instalación deportiva va a ser la mejor de España «por su diseño y por su equipamiento». De hecho, el equipo del concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta sostiene que «se trata de un equipamiento del más alto nivel» con características «que lo hacen único». Entre esas virtudes el Consistorio destaca que la pista tendrá siete calles, algo que, entre las pistas cubiertas en España, solo comparte la que hay en Salamanca. Sin embargo, según el equipo de Gobierno, el proyecto ovetense supera al existente en la ciudad charra en otras cosas, entre ellas en su capacidad. Mientras las pistas de Salamanca tienen cabida para 2.000 espectadores, las que se van a construir en Oviedo podrán acoger hasta 3.000, lo que permitirá organizar competiciones tanto nacionales como internacionales.

El Ayuntamiento recuerda además que la pista de Ciudad Naranco va a ser «adaptada y segura» y que está diseñada «para todas las categorías y disciplinas, garantizando la seguridad y comodidad de atletas y público». El concejal de Infraestructuras y Planeamiento señala que el equipamiento cuenta «con instalaciones modernas» tanto para entrenamiento como para competición.

Por otro lado, el espacio deportivo de Ciudad Naranco no solo está destinado al atletismo. El Ayuntamiento prevé que la pista y sus instalaciones se conviertan «en un centro deportivo y comunitario para el barrio». De este modo, la intención es que en las instalaciones se ofrezcan «actividades deportivas abiertas a todos» y que exista la posibilidad de organizar «eventos deportivos de diversa índole» gracias a su carácter polivalente. «Va a suponer un salto de calidad para el deporte asturiano y referente a nivel nacional», aseguran fuentes de la concejalía de Nacho Cuesta.

Por su parte, el grupo municipal socialista le exige al equipo de Gobierno del PP «que se tome muy en serio» la necesidad de elaborar un plan estratégico de infraestructuras deportivas. La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara vuelve a reiterar esta petición tras la caída de una niña en la grada del campo de fútbol de Luis Oliver. «El suceso pudo tener consecuencias negativas y tiene su origen en la desidia y falta de actuación del PP en el mantenimiento de las instalaciones deportivas», afirma.

Según la edil del PSOE, «la falta de espacios adecuados, suficientes y en buenas condiciones para la práctica del deporte es una tónica que se lleva repitiendo a lo largo de este año».