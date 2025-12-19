Secretariado Gitano concluye su programa de inclusión social
Secretariado Gitano clausuró en el Palacete de la Llia el programa "Formatéate con Garantía", una iniciativa de empleo dirigida a jóvenes gitanos en paro. Participaron 12 jóvenes, con resultados positivos: tres lograron contrato y cuatro retomaron sus estudios. En la imagen, los participantes y organizadores del programa.
