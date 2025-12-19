Estas son las actividades gratuitas de ocio juvenil que ofrece el Ayuntamiento de Oviedo durante la Navidad

El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo de inscripción para las actividades gratuitas de ocio juvenil dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años. Se desarrollarán durante el descanso de Navidad en distintos equipamientos municipales y el objetivo es "ofrecer alternativas de ocio saludable durante las vacaciones escolares". Todas ellas son gratuitas y es necesario inscribirse previamente en el formulario de la web del consistorio para que los responsables sepan cuántos jóvenes van a acudir a cada taller.

El lunes 22 de diciembre, el Centro Juvenil Santullano acogerá actividades de ajedrez y elaboración de postales navideñas, mientras que el martes 23 de diciembre el Polideportivo de La Carisa será el escenario de propuestas deportivas como disc golf y gimnasia rítmica.

La programación continúa el lunes 29 de diciembre en el Centro Social El Cortijo, donde se desarrollarán talleres de cocina navideña y manualidades de Tlalpujahua, y finalizará el martes 30 de diciembre en el Centro Juvenil Santullano con actividades de Pyssla y una gymkhana. Todas las sesiones mantienen el mismo horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio educativo y gratuito durante las vacaciones de Navidad.