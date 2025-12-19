Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Estas son las actividades gratuitas de ocio juvenil que ofrece el Ayuntamiento de Oviedo durante la Navidad

Todas las sesiones mantienen el mismo horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones

Encendido luces navidad en Oviedo

Encendido luces navidad en Oviedo / Irma Collín

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo de inscripción para las actividades gratuitas de ocio juvenil dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años. Se desarrollarán durante el descanso de Navidad en distintos equipamientos municipales y el objetivo es "ofrecer alternativas de ocio saludable durante las vacaciones escolares". Todas ellas son gratuitas y es necesario inscribirse previamente en el formulario de la web del consistorio para que los responsables sepan cuántos jóvenes van a acudir a cada taller.

El lunes 22 de diciembre, el Centro Juvenil Santullano acogerá actividades de ajedrez y elaboración de postales navideñas, mientras que el martes 23 de diciembre el Polideportivo de La Carisa será el escenario de propuestas deportivas como disc golf y gimnasia rítmica.

La programación continúa el lunes 29 de diciembre en el Centro Social El Cortijo, donde se desarrollarán talleres de cocina navideña y manualidades de Tlalpujahua, y finalizará el martes 30 de diciembre en el Centro Juvenil Santullano con actividades de Pyssla y una gymkhana. Todas las sesiones mantienen el mismo horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio educativo y gratuito durante las vacaciones de Navidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  2. Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
  3. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  4. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  5. Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
  6. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor
  7. Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
  8. La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos

Estas son las actividades gratuitas de ocio juvenil que ofrece el Ayuntamiento de Oviedo durante la Navidad

Estas son las actividades gratuitas de ocio juvenil que ofrece el Ayuntamiento de Oviedo durante la Navidad

El Ayuntamiento de Oviedo genera 35 puestos de trabajo con un Plan de Empleo para rehabilitar fuentes y lavaderos

El Ayuntamiento de Oviedo genera 35 puestos de trabajo con un Plan de Empleo para rehabilitar fuentes y lavaderos

El fiscal pide dos años y medio de cárcel para un hombre que empujó a otro causándole la muerte en Oviedo

El fiscal pide dos años y medio de cárcel para un hombre que empujó a otro causándole la muerte en Oviedo

Aliatar sale del Ayuntamiento para recoger las cartas de los niños de Oviedo

Aliatar sale del Ayuntamiento para recoger las cartas de los niños de Oviedo

Oferta Navidad: 25 euros por tu suscripción todo el año a LA NUEVA ESPAÑA

Oferta Navidad: 25 euros por tu suscripción todo el año a LA NUEVA ESPAÑA

Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza

Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza

Secretariado Gitano concluye su programa de inclusión social

Telón lorquiano para despedir el CIMCO en Oviedo

Tracking Pixel Contents