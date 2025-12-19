Estas son las actividades gratuitas de ocio juvenil que ofrece el Ayuntamiento de Oviedo durante la Navidad
Todas las sesiones mantienen el mismo horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones
El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo de inscripción para las actividades gratuitas de ocio juvenil dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años. Se desarrollarán durante el descanso de Navidad en distintos equipamientos municipales y el objetivo es "ofrecer alternativas de ocio saludable durante las vacaciones escolares". Todas ellas son gratuitas y es necesario inscribirse previamente en el formulario de la web del consistorio para que los responsables sepan cuántos jóvenes van a acudir a cada taller.
El lunes 22 de diciembre, el Centro Juvenil Santullano acogerá actividades de ajedrez y elaboración de postales navideñas, mientras que el martes 23 de diciembre el Polideportivo de La Carisa será el escenario de propuestas deportivas como disc golf y gimnasia rítmica.
La programación continúa el lunes 29 de diciembre en el Centro Social El Cortijo, donde se desarrollarán talleres de cocina navideña y manualidades de Tlalpujahua, y finalizará el martes 30 de diciembre en el Centro Juvenil Santullano con actividades de Pyssla y una gymkhana. Todas las sesiones mantienen el mismo horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio educativo y gratuito durante las vacaciones de Navidad.
