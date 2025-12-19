La soprano Ainhoa Arteta canta el martes en Campoamor: "No hay nada más bello que un buen poema musicado por un buen compositor"

En lo que va ya camino de convertirse en un clásico de la temporada en Oviedo, la iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía" vuelve a traer al teatro Campoamor a Ainhoa Arteta (Tolosa, Guipuzcoa; 1964) para el programa "Versos en Navidad". Será el martes 23 de diciembre a las 20.00 horas (entradas de 25 a 35 euros en entradas.oviedo.es) y la soprano cantará junto a José Luis Sola, acompañados al piano por Josu De Solaun.

¿Cómo vive Ainhoa Arteta el encuentro entre música y poesía en un concierto de estas características?

Lo afronto verdaderamente como un reto que en esta nueva edición de 2025 hemos querido plantear desde un enfoque operístico para la primera parte del concierto y una segunda parte, en contraste, centrada en la interpretación de temas navideños, propios de la época del año en la que nos encontramos. Supone, por tanto, una propuesta exigente y comprometida que, gracias a dios y a mi completa recuperación vocal, podré ofrecer el próximo martes junto a colegas de la talla de José Luis Sola, tenor, y el acompañamiento del pianista Josu de Solaun.

¿Qué significa para usted interpretar un recital en estas fechas y en la ciudad de Oviedo, en el Teatro Campoamor?

Es una ilusión enorme. Estoy feliz de poder regresar a mi querido Campoamor y ofrecer un programa de mucha envergadura a un público del que siempre he recibido un cariño y un reconocimiento muy especial. Oviedo es una ciudad en la que me siento muy a gusto, en la que percibo, cuando simplemente paseo por sus calles, esas miradas cómplices y esos saludos de personas que me paran y me muestran verdadero aprecio. Hay que reconocer que la ciudad tiene un público entendido y acostumbrado a asistir a espectáculos líricos. Es un público respetuoso que puede presumir de vivir en una ciudad con una envidiable programación musical. Esto supone una responsabilidad añadida a la hora de elaborar un programa como este.

A lo largo de su carrera ha abordado repertorios muy diversos ¿Qué le aporta un formato más íntimo y poético como este?

Este formato de recital, en el que estás sola o en algún dúo supone un gran reto. Es íntimo y de comunicación directa con el público. Debemos transmitir el contenido del texto y de la música sin la ayuda de los elementos propios de cualquier producción operística, como pueden ser un decorado, un vestuario o una caracterización, e incluso una trama argumental. La capacidad de conexión ha de ser más directa y expresiva para ser capaces de transmitir lo más fielmente posible el contenido pretendido por el compositor, de los que, como yo digo siempre, somos vehículos. Esa es nuestra misión, ni más ni menos. Este formato me aporta muchas satisfacciones porque se establece un intercambio de energías entre el público y el escenario que consigue que tanto el concierto como el recital lo realicemos entre todos, el público se convierte en una parte activa fundamental.

¿Qué nos cuenta de sus compañeros en este programa navideño, de José Luis Sola y Josu de Solaun?

Estoy feliz y encantada de poder compartir esta experiencia con dos colegas de su categoría. José Luis Sola es un tenor de dilatada carrera y experiencia tanto nacional como internacional, y el público podrá comprobar su enorme calidad como solista y como compañero. Josu de Solaun es uno de los pianistas que actualmente están en lo más alto del panorama internacional como intérprete solista, un acompañante de lujo. Más no se puede pedir.

¿Qué papel cree que puede tener la música en iniciativas culturales como la Capital Mundial de la Poesía?

Me parece un tándem inmejorable porque pueden, y de hecho lo hacen, complementarse como dos disciplinas exquisitas que, cada una a su manera, aporta a la otra su esencia y virtudes. ¿Hay algo más bello que un buen poema musicado por un buen compositor? A lo largo de toda la historia de la música y de la poesía, ambas disciplinas se han nutrido y enriquecido como dos caras de la misma moneda, consiguiendo resultados poético-musicales sublimes y muy elevados.

¿Qué relación personal mantiene con la poesía, más allá de su presencia en la música?

Es una disciplina que me ayuda a reflexionar sobre los sentimientos. Su capacidad para conmoverme me emociona, sobre todo cuando estudio poemas que tengo que interpretar y los hago míos..

¿Dónde la veremos en los próximos meses?

El nuevo año 2026 se presenta lleno de proyectos interesantes y motivadores. En enero empezamos el año con el Concierto de Año Nuevo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela y enseguida viajo a México para participar en el Festival Alfonso Ortiz.