Más del 30% de los regalos navideños se devuelven; en Culinarium, solo el 5%

Un año después de su llegada a Oviedo, Culinarium ya se ha consolidado como un comercio de referencia para los amantes de la cocina y la gastronomía en la ciudad. Ubicada en la céntrica Calle Dr. Casal, la tienda ha sabido ganarse en poco tiempo la confianza del público gracias a una propuesta clara: calidad, diseño, innovación y un asesoramiento cercano y experto.

Algunos de los artículos que pueden encontrarse en Culinarium. / Cedida a LNE

La compañía familiar, con más de 50 años de experiencia y 36 tiendas en toda España, apuesta por cocinas cada vez más abiertas y compartidas, espacios que han dejado de ser cerrados para convertirse en el centro del hogar. En este contexto, Culinarium ofrece todo lo necesario para disfrutar cocinando y compartiendo momentos alrededor de la mesa, desde utensilios imprescindibles hasta pequeños electrodomésticos que marcan tendencia, sin renunciar a la funcionalidad y al diseño.

Artículos que puedes encontrar en Culinarim. / Cedida a Lne

El regalo perfecto está en Culinarium; útil, bonito y original

Además, uno de los grandes valores añadidos es su marca propia, productos y colecciones exclusivas que combinan calidad, diseño y funcionalidad. Todo ello acompañado de una atención personalizada que ayuda a elegir el detalle perfecto para estas fiestas.

Algunos artículos de Culinarium. / Cedida a Lne

La atención al cliente y el asesoramiento marcan la diferencia

La apertura en Oviedo forma parte del plan de expansión nacional de la compañía, que sigue creciendo sin perder su esencia de empresa familiar. Aunque también siguen apostado por su canal online, la experiencia en tienda sigue siendo un pilar fundamental, donde el trato cercano y el asesoramiento personalizado marcan la diferencia.

En definitiva, Culinarium no solo ha llegado para quedarse, sino para convertirse en un imprescindible estas Navidades, tanto para quienes disfrutan cocinando como para quienes buscan un regalo útil, bonito y original