Los alumnos del instituto Aramo de Oviedo salen al escenario por Navidad

Más de un centenar de alumnos del instituto Aramo participaron este viernes en un concierto con toda la música y la voz en directo. El festival, desarrollado, tanto en la faceta artística como en la técnica, por alumnado y profesorado del centro educativo, forma parte de las actividades que se integran en su innovador proyecto "Recreos Concierto Encanto”.

El centro, que cuenta con bachillerato de la especialidad de Artes Escénicas, celebró un concierto con temas navideños clásicos y modernos típicos de estas fechas. En esta iniciativa han participado alumnos y alumnas de todos los niveles educativos, junto con profesorado del centro, que durante los recreos han convertido el salón de actos del instituto en lugar de encuentro musical, creativo y colaborativo.

El instituto Aramo ha puesto en marcha un proyecto innovador que apuesta por la música en directo, tanto vocal como instrumental y de diferentes épocas y culturas, como elemento de convivencia y aprendizaje. La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo de relaciones interpersonales tanto entre el alumnado de un mismo curso como entre estudiantes de diferentes niveles, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos entre el alumnado y el profesorado.

Participación

La idea busca además motivar la participación activa del alumnado en actividades grupales, promoviendo valores como la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo. A través de propuestas musicales variadas, se pretende potenciar el gusto por la música de distintas épocas y culturas, acercando al alumnado a una experiencia artística diversa y enriquecedora.

Otro de los elementos fundamentales de esta iniciativa es la implicación directa de los alumnos y alumnas en la organización, planificación y desarrollo de actividades culturales y artísticas, favoreciendo su autonomía, creatividad y sentido de la responsabilidad. Todo ello se desarrolla en un espacio pensado para generar bienestar, donde la música se convierte en una herramienta educativa que contribuye a crear un entorno escolar agradable, inclusivo y participativo.

El Concierto de Navidad del IES Aramo se presenta así como una celebración de la música, la educación y la comunidad, cerrando el trimestre con un mensaje de convivencia, creatividad y esfuerzo que refleja el espíritu del centro.