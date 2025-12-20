Carlos Cima, elegido nuevo vicedecano del Colegio de Abogados de Oviedo

Los letrados adscritos al Colegio de Abogados de Oviedo eligieron este viernes al nuevo vicedecano de la entidad, que se encontraba vacante tras la dimisión de Silvia Martínez en septiembre de 2024. El puesto lo ocupará a partir de ahora Carlos Cima Orozco, que se impuso en la votación al otro compañero que se presentó a las elecciones, Manuel García García-Rendueles. Cima recibió 466 votos frente a los 103 de García-Rendueles.

Se da la circunstacia de que Carlos Cima Orozco fue uno de los cuatro aspirantes que se presentaron a las últimas elecciones al decanato, en las que se proclamó vencedor el actual decano, Antonio González-Busto. Carlos Cima presentó entonces dura batalla con ideas muy distintas a las de González-Busto.

Una vez celebradas estas elecciones y renovados los cargos vacantes de cuatro diputados y del tesorero --desde que González-Busto es decano dimitieron cinco de los trece miembros de su equipo inicial--, la composición de la junta directiva del Colegio de Abogados de Oviedo queda compuesta por las siguientes personas: Antinio González-Busto (decano), Carlos Cima (vicedecano), Luis Pérez, María Beatriz Fernández-Pello, Adrián Adrio, Isabel Arroyo, María Josefa García, Ana Belén Rodríguez, Ángela Campos, Marta Ybern, Gonzalo Botas (tesorero) y Pedro Paulino Sánchez (secretario).