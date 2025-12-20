Carmen Casal presenta en Oviedo su libro sobre la nieta de Pelayo

La periodista y escritora Carmen Casal presentó este viernes en Oviedo su libro "Adosinda, más que reina", una obra sobre una mujer, hija de Alfonso I y nieta de Pelayo, que fundamental en los orígenes y fundación del Reino de Asturias. El acto tuvo lugar en la Biblioteca de Asturias, en la plaza del Fontán, hasta donde se desplazaron muchos de sus lectores para que la autora les firmase sus ejemplares.

La periodista y escritora parte en su relato del siglo XX, aprovechando "el hallazgo de unos legajos, cuando Menéndez Pidal está restaurando la capilla de San Juan en Santianes de Pravia. Ese manuscrito resulta ser el diario que escribió Adosinda cuando profesó en el convento". Adosinda acabó su vida "enclaustrada" en el convento praviano tras la proclamación como monarca de Mauregato, el rey que pactó la entrega de doncellas a los árabes y que estaba molesto con su hermanastra por el apoyo que siempre prestó a la causa de Alfonso II el Casto, al que la reina y nieta de Pelayo consideraba como un hijo.

La obra "Adosinda más que reina" combina los apuntes biográficos con la recreación de una vida apasionante. "Ella vivió momentos impresionantes. Era nieta de Pelayo. ¿Quién no recuerda las historias que te cuenta tu abuelo? Seguro que Pelayo le contaría la batalla de Covadonga a su nieta, con todo lujo de detalles", explica la autora.