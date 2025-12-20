Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotivo encuentro de antiguos alumnos del colegio Auseva en un céntrico hotel de Oviedo

Una treintena de compañeros se reunieron alrededor de una misa y una comida para recordar viejos tiempos

Los antiguos alumnos antes de la comida.

Rosalía Agudín

El hotel NH Principado acogió, a mediodía de ayer, una comida de reencuentro de antiguos alumnos del colegio del Colegio Marista Auseva de Oviedo de la promoción de 1959. Una velada emocionante y futbolera –visionaron el partido del Real Oviedo contra el Celta de Vigo– a la que acudieron una treintena de antiguos alumnos entre los que se encontraba Tono Fernández Menéndez exjugador del Real Oviedo y Melchor Fernández Díaz, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA .

Antes de compartir mesa, todos acudieron a una misa celebrada en la capilla de La Magdalena y, después, fueron caminando hasta las instalaciones hoteleras de la calle Principado donde siguieron recordando los momentos en los que fueron estudiantes y otras etapas de su vida . También tuvieron un sentido recuerdo para los compañeros ya fallecidos.

