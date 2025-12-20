Incansables aplausos a "El Mesías", el concierto que anuncia la Navidad
Notables resultados artísticos del coro de la Fundación Princesa de Asturias y de Oviedo Filarmonía, la novedad de un programa del que solía encargarse la OSPA
El Auditorio ovetense acogió anoche el tradicional concierto de Navidad que, cada año, organiza la Fundación Princesa de Asturias y en el que, como ya es habitual, se interpretó una selección de números del oratorio más emblemático de G. F. Haendel: "El Mesías".
El público, que abarrotaba el Auditorio y entre el que se distinguían numerosos miembros de la corporación municipal, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y el ex rector Juan Vázquez, nombrado recientemente miembro del patronato de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, entre otros, disfrutó durante algo más de dos horas de la música excepcional del compositor de origen alemán gracias al talento del coro de la Fundación y de Oviedo Filarmonía, una novedad en la velada de la que suele encargarse la OSPA, la Sinfónica del Principado.
El coro demostró que "El Mesías" forma parte de su ADN a través de intervenciones muy trabajadas donde lucieron un gran equilibrio y un color atractivo, solventando las coloraturas en números como "All we like sheep" y cosechando los aplausos de un público muy respetuoso en el célebre "Hallelujah". Por su parte, la OFIL se reveló –de la "Sinfonía" inicial– como una orquesta sólida, con una cuerda brillante y homogéna, muy maleable y flexible a los tempi de Miguélez Rouco.
Junto a las dos formaciones, un cuarteto solista bastante equilibrado. La soprano Sylvia Schwartz, con un timbre pulido aunque algo velado, desplegó sus expresivos agudos en el aria "Rejoice greatly", mientras que Judit Subirana (mezzosoprano) imprimió a cada uno de los números una gran musicalidad, con un vibrato controlado y unos ornamentos bien implementados. El tenor, Rodrigo Carreto, mostró unas cualidades vocales interesantes y resolvió con acierto las coloraturas. Del mismo modo, José Coca Loza (bajo) convenció gracias a sus poderosos graves, bien timbrados y repletos de armónicos.
Para redondear la cita, Alberto Miguélez Rouco comandó el concierto con mucho tino, ofreciendo una versión muy viva y dinámica, pendiente del coro y los músicos en todo momento y ejecutando algunas dinámicas que revistieron de interés la interpretación.
Ante los incansables aplausos del público, los músicos bisaron el "Hallelujah", rubricando el broche de oro a la velada y dando la bienvenida a la Navidad en Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos