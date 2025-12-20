El joven Coro Lumen ultima los detalles para su concierto de Navidad

Aun con escasos dos años de vida, el Coro Lumen, formado mayoritariamente por jóvenes que rondan la veintena, ha demostrado en varias ocasiones su alta valía y potencial. A los mandos de diferentes directores –tres desde su formación en 2023– han sabido empaparse de la esencia de sus característicos estilos, enriqueciéndose notablemente con todos estos aportes hasta crear un carácter propio.

Hoy, a las 19.30 horas, emprenderá su "viaje polifónico en tiempo de Navidad" en la Catedral de Oviedo, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, bajo el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura.

Herederos del antiguo y extinto Coro Joven de la Fundación Princesa de Asturias e impulsados por un riguroso y cuidado trabajo de las voces, mucha ilusión y sus ganas de aportar algo diferente a la escena coral asturiana, han dado con la fórmula perfecta para mantener de forma estable un elenco de unas 25 voces mixtas, estudiantes universitarios en su mayoría. Especializados tanto en obras de carácter clásico como contemporáneas, han elaborado un mas que apetecible programa navideño basado en cinco actos, con una duración aproximada de 50 minutos. Podrán escucharse piezas de Tavener, Lauridsen, Beck y Makor entre otros.

Esta formación, que ya tiene en su haber varios premios y menciones en concursos como el Certamen de Habaneras y Canción Marinera de Candás o el Coral Villa de Avilés, es un ejemplo de que la juventud no está reñida con calidad, máxime cuando todo ello está minuciosamente gestionado bajo una atenta y experta conducción coral, con la incorporación como director musical este año del maestro Julio Domínguez, una eminencia dentro del mundo coral y compositivo.