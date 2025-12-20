Largas colas en Oviedo para comer castañas durante el primer amagüestu de Navidad

Las castañas recién asadas no son sólo una de los mejores antídotos contra el frío, también son un producto sobroso para personas de todas las edades y huelen a Navidad. De ahí la cola que se formó este sábado en el Paseo de la Herradura, en el Campo San Francisco, durante el primer amagüestu navideño organizado por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo. Durante más de hora y media estaba previsto repartir hasta 150 kilos de castañas a las familias. «Con esta cantidad podemos atender a más de mil personas», explica el asador, Guillermo Pelayo.

El encargado de asar las castañas, que representa a la cuarta generación de castañeros en su familia, asegura que el secreto para que estén buenas es el propio producto. «Nosotros las traemos de Sanabria (Zamora) porque en Asturias casi no hay. Este año ha habido mucha sequía y mucha quema», dice. «Las hago con carbón vegetal y leña de fresno, eso también es importante para que tengan un buen sabor. Las castañas le gustan a todo el mundo, quitaron mucha hambre y traen muy buenos recuerdos, sobre todo a los que ya tenemos unos años», añade.

Cada persona que se pasó este sábado por el Paseo de la Herradura se marchó con un cuchurucho repleto de castañas. Fue el caso de los niños Alejandro Gómez y Marco Álvarez. «Nos encantan y por eso hemos hecho la cola. Nos las vamos a comer todas y si hace falta volvemos a ponernos a la fila», explica Marco. Sara Álvarez y Patricia del Cano, que acompañaban a los niños, tampoco se quedaron sin castañas.

Muchos de los participantes en el amagüestu acudieron a la cita con algún motivo o complemento navideño, ya que así se había pedido desde el Ayuntamiento con el fin de reforzar el ambiente festivo de la iniciativa. «Se de un acto pensado para el disfrute en familia, en un entorno emblemático de la ciudad, que busca combinar tradición, convivencia y ocio en una tarde festiva dirigida especialmente al público infantil», explica la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que ayer también estuvo en el Campo San Francisco. «Da gusto ver que hay tanta gente participando», subraya la edil.