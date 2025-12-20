Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La localidad asturiana donde se comen la mejores patatas bravas: se distinguen por utilizar diferentes salsas

Manuel Riu

Las patatas bravas son un plato tradicional común en todas las regiones de España, servido con una salsa que usualmente es picante, aunque no es así en todos los casos. Suele tomarse como un aperitivo y se considera una de las tapas más baratas y sabrosas de todas. En ciudades como Madrid gozan de gran éxito gracias a los diferentes establecimientos que las presentan como un auténtico manjar para vecinos y visitantes.

Ahora, en Asturias, los amantes de este plato también van a poder disfrutarlo en unas jornadas dedicadas a esta tapa. Ocho establecimientos situados en la Calle Manuel Pedregal, más conocida como la Ruta de los Vinos, participan en la tercera edición del Bravas Fest que organiza el Ayuntamiento de Oviedo. Cada restaurante que participa ofrece una diferente forma de preparación de las patatas bravas y se distinguen por utilizar diferentes salsas. "Este evento contribuye a dinamizar la actividad de una zona clave de la ciudad y a ofrecer a los ciudadanos de Oviedo una propuesta atractiva para disfrutar durante el fin de semana", aseguró el concejal de Hostelería, Alfredo García Quintana.

La III edición del evento gastronómico arrancó en la jornada de ayer y se alargará hasta el próximo 21 de diciembre. Los restaurantes que participan son: La Movida Restaurante, Pizzería La Competencia, Sabe a Perú, Secreto a Voces, La Media Cancha, Mesón La Comtienda, Bioko y La Lola. Durante estos días, los locales ofrecerán sus propuestas para atraer tanto a vecinos como a visitantes en pleno ambiente navideño.

"En estas fechas resulta especialmente positivo contar con iniciativas diversas en el sector hostelero, ya que la ciudad registra una gran afluencia de público que acude a disfrutar de la programación cultural y de la iluminación navideña, por lo que complementar esa oferta con propuestas gastronómicas diferentes supone un valor añadido", apuntó García Quintana.

