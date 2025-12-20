Manuel Mora: "La lluvia es un personaje inanimado con gran protagonismo en ‘La Regenta’"

Manuel Mora, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla y León, responsabilidad que antes, entre 2021 y 2017, ocupó en Asturias, presentó ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) "La meteorología en ‘La Regenta’. El clima de Asturias del siglo XIX al XXI", el libro que ha dedicado a las alusiones que Leopoldo Alas Clarín hace al tiempo meteorológico en su novela, poniéndolas en contexto y en relación con los datos del antiguo Observatorio Astronómico de la Universidad.

Mora, salmantino, quiso familiarizarse con la climatología de la región al asumir su cargo en la delegación de la Aemet en Asturias y lo hizo, por recomendación de un amigo, a través de la obra de Clarín. "Hizo el bachillerato en el instituto del edificio de la Universidad, en el que estaba el Observatorio Astronómico, veía la garita meteorológica todos los días. Tiene rigor científico y tira de ironía, haciendo referencia a la vida submarina de los ovetenses", refiere.

Manuel Mora repara, precisamente, en la trascendencia de la lluvia en "La Regenta". "La lluvia es un personaje inanimado de la novela, con un gran protagonismo", afirma, y cita el episodio de la tormenta en el vivero.

El meteorólogo, que en la presentación de su libro estuvo acompañado por el escritor Ricardo Labra y la filóloga Marta Pérez Toral, deja constancia en él de los efectos del cambio climático en Asturias, con un aumento de 1,5 grados en las temperaturas desde el siglo XIX a la actualidad y, curiosamente, el aumento de las precipitaciones.