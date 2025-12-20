Mitos y tecnología en una nueva edición del Festival de Danza Teatro Campoamor que ya está en marcha: todas las novedades

Más de seis mil personas asistieron el año pasado a alguno de los espectáculos programados por la Fundación Municipal de Cultura en el Festival de Danza Teatro Campoamor. La cifra la dio ayer el presidente de la entidad y concejal de Cultura, David Álvarez, al presentar la nueva edición del ciclo que, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, arrancará el 4 de marzo del año que viene. Lo hará con una propuesta clásica y a la vez innovadora, "El lago de los cisnes", del coreógrafo checo Angelin Preljocaj y con un grupo de bailarines de distintas nacionalidades europeas, muy a tono con el espíritu que el Ayuntamiento de Oviedo quiere dar a su programación cultural en el marco de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura.

Aunque aún faltan varios meses para el comienzo del certamen, hoy se ponen a la venta los abonos, en la taquilla del Campoamor y en www.entradasoviedo.es. Para adquirir localidades sueltas habrá que esperar hasta el 21 de febrero.

El programa fue presentado en el salón de te del Campoamor por el titular municipal de Cultura acompañado por el director general de Promoción Cultural, Antón García, y por el director artístico del ciclo, Cosme Marina. Además del Ballet Preljocaj, pasarán por el escenario del Campomor la compañía de Sara Calero, el 16 de abril con el espectáculo "El renacer"; la Compañía Nacional de Danza, el 25 de abril con #Incubatio, usando por primera vez inteligencia artificial; London City Ballet, el 23 de mayo, con "Momentum", y el Ballet de la Ópera de Avignon, con el estreno en España de "Prometeo", el 29 de mayo .

Los mitos y la tecnología tendrán un lugar destacado en esta edición del festival, avanzó su director, y no faltará el flamenco.

El festival se redondea con el programa "Off danza", fuera de abono, que este año presentará el espectáculo "La pasión", inspirado por los poemas de Félix Grande y dirigido por Emilio Ruiz Barrachina.