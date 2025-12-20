Este es el número (con tres dígitos) de puestos de trabajo que creará la Universidad Alfonso X en su aterrizaje en el Caltrava de Oviedo

La Universidad Alfonso X el Sabio prevé, una vez implantados todos los estudios en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava, emplear a 210 profesores y 36 trabajadores no docentes. En total, generará 246 puestos de trabajo en la capital asturiana para un proyecto que supondrán a las arcas municipales ingresos por 6,3 millones.

Es el pago por el alquilar durante veinte años de los 23 locales del complejo que en su día fueron ocupados por tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios. Serán transformados en clases, despachos, salas de estudio, cafetería, espacios de esparcimiento y ocio destinado a los alumnos y al personal docente. Las obras se espera que se ejecuten a lo largo de todo el próximo año y se dividirán en varias fases para que ya en septiembre arranquen los grados de Medicina y Enfermería . El resto de estudios (Odontología y Farmacia), así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que demorará un lustro, con una inversión total en el proyecto que ascenderá a 40 millones de euros, 14 de ellos de obra civil.

El alcalde, Alfredo Canteli, calificó la llegada de la universidad privada como una "magnífica operación para Oviedo" por el dinero que ingresará el Ayuntamiento durante las próximas dos décadas y por el revulsivo que supondrá para el barrio de Buenavista que hace once años vio lastrada su actividad económica por culpa del traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada. Otra estocada fue el cierre de la galería comercial del Calatrava, pero esta situación será pronto cosa del pasado tras la compra, el año pasado, de las tres plantas de la galería comercial fallida por parte del Ayuntamiento.

La llegada de la Universidad Alfonso X es, no obstante, muy criticado por los grupos municipales de PSOE y Vox, que votaron en contra de esta adquisición, una postura que afeó el Alcalde: "La Alfonso X el Sabio pagará más de 6 millones al Ayuntamiento, pero estos días no he recibido ninguna llamada ni comentario de enhorabuena. Este proyecto es muy bueno económicamente para Oviedo y más para este barrio que está tan deteriorado y tan abandonado".

Canteli también destacó el relevante número de alumnos que tendrá el centro. Las previsiones de la Alfonso X el Sabio pasan por comenzar el próximo año con un máximo de cuatrocientos alumnos, una cifra que irá creciendo con la implantación de las diferentes titulaciones hasta superar los 3.000 estudiantes, un 30% de ellos internacionales. También espera el Ayuntamiento que la cercanía entre el Calatrava y el campus universitario de El Cristo de la Universidad de Oviedo cree "sinergias interinstitucionales, facilitando la colaboración académica, científica y profesional entre ambas instituciones". No obstante, el rectorado público ha recurrido el aterrizaje de la UAX en Oviedo y la Nebrija a Avilés por dudas en la legalidad del procedimiento.

Otro de los asuntos a los que se refirió ayer el Alcalde fue al pacto presupuestario con IU-Convocatoria por Oviedo de cara a las cuentas de 2026. Dijo estar "contento" de que un grupo de la oposición apoye las iniciativas de su equipo de gobierno. "Nosotros gobernamos con mayoría absoluta, pero siempre dije públicamente que me encantaría entenderme con todos las formaciones para hacer un Oviedo mejor. El pacto que firmamos es satisfactorio para ambas partes". También recordó que fruto de este diálogo se construirán 300 viviendas públicas para jóvenes en Las Campas. "Ojalá haya más pactos como este".