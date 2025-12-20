Los números del Albergue de Animales de Oviedo: 27 perros y 16 gatos esperan por una familia

27 perros y 16 gatos esperan una familia el Albergue de Animales de Oviedo. Este fue el mensaje lanzado este sábado por los gestores del servicio municipal cuando las grandes fechas de la Navidades están a punto de empezar. "Todos estos animales han escrito su carta a Papa Noel deseando que les traiga una familia cálida y amorosa", añaden en el mensaje en el que animan a los ovetenses a adoptar antes de comprar. También quieren que piensen bien esta decisión para que no haya abandonos dentro de unas semanas porque no pueden cuidar de ellos.

Uno de los gastos del Albergue de Animales. / Albergue de Animales de Oviedo

Además, este sábado, han alertado de que han recogido un perro macho en Manzaneda, en la zona rural de Oviedo. Ha sido encontrado sin el chip por lo que es imposible conocer su origen. Todas las personas que lo pudieran conocer, pueden ponerse en contacto con el Albergue a través del número 611 005 386.

Los interesados en acoger uno de estos animales tienen, primero, que cubrir un cuestionario disponible en las redes sociales del servicio. Entre los datos que tienen que cubrir, está algunos básicos como su nombre, apellidos y lugar de residencia. Además, piden que se indique cuántas personas viven en el domicilio, si todos los integrantes de la familia están de acuerdo con adoptar y si habitan más animales en el hogar. Todo para conocer bien a las personas antes de que elijan el perro o el gato que quieran adoptar.