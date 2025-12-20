El PSOE alerta de que es "casi una temeridad" mantener abierto el parking de La Escandalera de Oviedo: argumenta que incumple las leyes actuales

Como una "grave irresponsabilidad" considera el PSOE que se mantenga abierto el aparcamiento de La Escandalera al "no cumplir ninguna de las condiciones de accesibilidad y seguridad exigidas por la normativa vigente". Así lo explica el concejal socialista Jorge García Monsalve, a través de una nota de prensa, en la que recordó que la concesión por medio siglo acabó en 2023 y, desde entonces, el equipo de gobierno prorrogó su funcionamiento en dos ocasiones. "Este paso únicamente fue avalado por un informe del entonces director general de Urbanismo, hoy ya dimitido. No hay ni un solo técnico municipal, que avale en todo el expediente que se mantengan abiertas estas instalaciones en esas condiciones”.

Además, la segunda de las renovaciones finaliza en febrero y el Ayuntamiento aún no ha cerrado todo el largo procedimiento administrativo surgido para acometer las obras que dupliquen la capacidad del aparcamiento. “Los hechos son especialmente preocupantes porque el concejal de Urbanismo nos confirmó en comisión que se prevé una nueva prórroga del servicio de este estacionamiento y que no está previsto realizar ninguna actuación de mejora en el aparcamiento, ya que el equipo de gobierno insiste en su plan de ampliarlo mediante una nueva obra y una nueva concesión”.

También explicó que un informe del Consejo Consultivo del Principado de Asturias concluyó que la caída de un ciudadano por las escaleras del aparcamiento en diciembre en 2023 es responsabilidad del Ayuntamiento. "Como consecuencia de ese dictamen, el Consistorio tendrá que indemnizar con una cuantiosa cantidad a este vecino, cifrada en casi 38.000 euros".

Es por ello que García Monsalve cree que es "una auténtica imprudencia, casi una temeridad, mantener un servicio público en estas condiciones”. "El equipo de gobierno admite que el aparcamiento tendrá que cerrar durante muchos meses si finalmente se ejecutan esas anunciadas y más que cuestionables obras, lo que demuestra que este estacionamiento, muy probablemente, innecesario”.