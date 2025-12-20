Quince toneladas de comida recolectadas por la hermandad de Los Estudiantes en Oviedo: así fue la "operación carretilla" de la cofradía de Semana Santa

Son un clásico de los días previos a Navidad. La «operación carretilla» de la Hermandad de Los Estudiantes se saldó, ayer, tras tres días recolectando alimentos en los supermercados de El Corte Inglés e Hipercor repartidos a lo largo de la geografía carbayona. Durante estas jornadas, los voluntarios fueron informando de la campaña a los oventenses y el resultado fue de rotundo éxito.

La campaña se cerró con quince toneladas de alimentos no perecederos repartidos en 900 carros de la compra. Veinticinco de ellos se abarrotaron de galletas, leche y otros productos para los desayunos fueron donados al convento de las Siervas de Jesús de la calle Uría. «Las monjas son tremendamente tiernas; son enternecedoras porque se emocionan fácilmente con cualquier donación», detalló el hermano mayor de la cofradía, Benigno Maújo.

Los ochenta carros restantes fueron a las instalaciones de la calle San Vicente de la Cocina Económica. La comitiva partió pasadas la seis y media de la tarde de la calle Nueve de Mayo y en una procesión llegaron hasta las instalaciones de San Vicente. Por el medio, pasado por la calle Doctor Casal y Pelayo llenando de villancicos el corazón de Oviedo. Todos los músicos de la agrupación musical de Los Estudiantes se vistieron con motivos navideños y llenaron de alegría las vías más céntricas «Esta campaña ha ido fenomenal, sinónimo de que la sociedad ovetense sigue siendo muy caritativa», concluyó Maújo.