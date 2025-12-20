Rivales en el campo, pero compañeros para salvar vidas: así fue el el tercer derbi entre los bomberos de Oviedo y Gijón (con victoria de los carbayones)

Con camiseta azul, los bomberos de Oviedo; con la roja, los de Gijón. Este año no habrá derbi asturiano en la Liga, pero sí lo hubo en el campo de La Llosa para el partido que disputaron este viernes los efectivos de los servicios de ambos ayuntamientos. El conjunto carbayón ganó por la mínima. La rivalidad se sintió en el campo desde el inicio, pero fuera del campo son los mejores aliados para salvar vidas y ayudar a resolver cualquier tipo de emergencia. Nada se les pone por delante.

Esta era la tercera vez que los bomberos se veían las caras en un campo de fútbol y en las dos ocasiones anteriores, la victoria fue roja. El club ovetense salió al partido a por todas. Querían romper la racha. "Fueron muy fuertes, llevando la iniciativa y dominando los primeros compases del juego, aunque Bomberos de Gijón supo defenderse bien, manteniendo el orden y sin conceder ocasiones claras", resumieron desde el conjunto rojo. Un rebote dentro del área terminó con el único gol del partido.

"A partir de ese momento, el encuentro cambió. Bomberos de Gijón dio un paso al frente, empezó a dominar más el juego y fue el equipo que gozó de las mejores ocasiones, llegando con peligro en varias fases del partido. Sin embargo, entre la buena defensa de Bomberos de Oviedo, la falta de acierto en los metros finales y la mala suerte de cara al gol, el empate nunca llegó". Victoria azul.