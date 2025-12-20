La sociedad civil se vuelca con el Archivo Histórico en su aniversario

Lleno absoluto en el acto conmemorativo del 15.º aniversario del traslado del Archivo Histórico de Asturias a la antigua prisión provincial, en el que la directora de la institución, Conchita Paredes, ejerció de ilustrada y agradecida anfitriona, repasando la historia de una institución que vela por la memoria común de los asturianos. A la celebración, en la misma sede del Archivo, asistió la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que puso de relieve el hecho de que un lugar de privación de libertad, como es una cárcel, se haya transformado en "un espacio de libertad" y en "la casa de la memoria" de los asturianos.

Entre los muchos asistentes al acto había una amplia representación de los profesionales de la archivística en Asturias, del ámbito académico y universitario y de las numerosas y muy diversas organizaciones que han confiado sus fondos documentales al Archivo Histórico, incluso un grupo de funcionarios de prisiones que trabajaron en el edificio antes de la apertura del centro penitenciario de Villabona. "Se os puede poner nombre a todos, bienvenidos", se dirigió a todos ellos la directora del Archivo, dando idea de la estrecha complicidad forjada entre la sociedad civil y la institución.

Conchita Paredes, al frente del Archivo desde hace 25 años, primero en la antigua sede del monasterio de San Pelayo, en la ovetense calle del Águila, dio algunas cifras sobre los fondos que maneja el Archivo y sobre sus usuarios. En el último año el centro ha recibido 4.000 consultas, tanto presenciales como "on line", de investigadores y de ciudadanos interesados en algún documento concreto y para uso particular.

El Archivo Histórico de Asturias llegó a su actual sede en 2010, tras una rehabilitación integral que preservó la estructura vaciando el edificio, previamente declarado bien de interés cultural. Cuenta con 65 kilómetros de estanterías, 33 en uso, con los fondos ordenados y a disposición del público. En su haber hay 400 fondos documentales, públicos y privados. Los documentos más antiguos son 158 partituras del siglo XII, de música gregoriana, pero es a partir del siglo XV cuando comienza la documentación seriada.

Conchita Paredes se remontó a los orígenes de la institución. "El germen es el antiguo archivo provincial de Oviedo", empezó. Se refirió a su constitución en 1956 y a su primera ubicación, en el Palacio de Toreno, en un espacio muy reducido que "colapsó" en dos años. Posteriormente aquel archivo se trasladó al ala oeste del monasterio de San Pelayo, tras su adecuación, y allí fue inaugurado en 1972, con Blanca Álvarez Pinedo como directora. "En la década de los 80 el depósito de la calle del Águila quedó completamente lleno", indicó Paredes, hasta el punto de que se recurrió a locales externos, en el Seminario primero y luego en otros tres emplazamientos.

Fue después, con el desalojo de la prisión provincial, cuando en 1997 el Gobierno de Sergio Marqués inició las gestiones para adquirir el edificio de la calle Arcipreste de Hita, que se compró por 502 millones de pesetas a Instituciones Penitenciarias. El plan inicial era reunir en el mismo edificio el Archivo Histórico y el Museo de Bellas Artes, una opción que se descartó con el cambio en el gobierno del Principado y las consultas con los responsables de ambas instituciones.

La Consejera de Cultura puso de relieve la labor, "fundamental" y "callada", que realizan los profesionales del Archivo Histórico, que atañe "a cada asturiano, a la memoria de cada asturiano, de cada lugar de Asturias" y que lo convierten, en cierto modo, en "la casa de la memoria de todos". El servicio que presta el Archivo es, añadió, decisivo "para que todos podamos reconstruir nuestra historia particular y la historia común de todos los asturianos".

De la historia y la contribución del Archivo Histórico de Asturias trata el libro editado con ese motivo, a cargo de los dos técnicos de archivos del centro, una es su directora y el otro Ángel Argüelles, y la exposición inaugurada ayer en una sala a la entrada del edificio.