La falta de impulso a la tauromaquia y el sesgo ideológico: los argumentos de Vox para rechazar el plan estratégico cultura de Oviedo
La concejala de Vox en Oviedo, Alejandra González Roque, justifica su voto en contra por el "sesgo ideológico" y el "lenguaje progresista" del documento
Por su "sesgo ideológico", por su "lenguaje progresista alineado con la Agenda 2030" y por "ser una clara amenaza a la pluralidad lingüística asturiana, exigiendo un documento libre de etiquetas que defienda la cultura de todos". Estos son los argumentos dados por la concejala de Vox Alejandra González Roque para su voto en contra al Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025–2035 durante la sesión extraordinaria del Pleno, que se celebrará este lunes a partir de las diez de la mañana en el Ayuntamiento.
La edil reconoce la importancia de posicionar Oviedo en el mapa cultural europeo, y más aún conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031, para "poner en valor y transmitir nuestra herencia cultural, histórica y artística". No obstante, rechaza estos planes por la "degradación de la cultura con obsesiones de la izquierda, como la promoción de la tauromaquia, que es totalmente ignorada o el abandono del Patrimonio como la Fábrica de Gas". “Nosotros insistimos en proteger la identidad asturiana y española frente a nacionalismos perniciosos".
También defiende "una cultura de todos y para todos, sin etiquetas y que no sea utilizada con intereses ideológicos o partidistas. Nosotros sí apoyaríamos un documento estratégico, bien planificado, argumentado y libre de sesgos, lenguaje o alusiones ideológicas”.
