Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones

Quedan once días para la entrada en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones. Será el 1 de enero. Esta misma semana, los operarios aceleraban los últimos trabajos, con la instalación de cámaras en la plaza de la Escandalera para controlar a los coches que salen del aparcamiento, así como el pintado de nuevas marcas viales que informan a los conductores de que están accediendo a una zona prohibida —con amplias excepciones— para los vehículos más contaminantesl grado de implantación de los 450 dispositivos electrónicos destinados a controlar y facilitar la movilidad ya roza el 100% de ejecución, tras un año de colocación de lectores de matrículas y de tráfico, paneles informativos de mensajería variable, sensores de carga y descarga y de movilidad reducida, radares pedagógicos y de tráfico, semáforos con descuento de tiempo, pasos de peatones inteligentes, sonómetros y una cabina medioambiental en el parque del Campillín. Además, se han llevado a cabo obras en el edificio de Seguridad Ciudadana, en Rubín, para adaptar las instalaciones de la Policía Local a las nuevas necesidades de tráfico.

La circulación en la capital asturiana quedará dividida en dos anillos tras comer las uvas. El interior estará delimitado por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Covadonga, Alcalde García Conde y Víctor Chávarri. El anillo exterior estará marcado por las rondas, y las limitaciones se mantendrán en vigor hasta el 1 de enero de 2028.

Los coches que tendrán prohibida la entrada serán los que cuenten con el distintivo medioambiental A, es decir, los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006. No obstante, la nueva normativa municipal recoge diversas excepciones para facilitar el acceso a los conductores de este tipo de automóviles. A grandes rasgos, podrán acceder los coches de personas empadronadas, las personas con movilidad reducida, los vehículos de mercancías o profesionales, los de obras o talleres, los clientes de hoteles, los vehículos de emergencias y los propietarios de plazas de garaje. También se permitirá circular durante un máximo de quince minutos a quienes accedan a un aparcamiento. Algunos de estos vehículos, sin embargo, necesitarán una autorización especial por parte del Ayuntamiento para poder transitar por la Zona de Bajas Emisiones.

Podrán circular sin límite, siempre que luzcan el correspondiente adhesivo, los siguientes vehículos: los que tengan la pegatina B (gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones); los de distintivo C (coches de gasolina y diésel recientes); los de pegatina ECO (híbridos enchufables y vehículos a gas) y los Cero Emisiones (eléctricos y de hidrógeno).

El Ayuntamiento puso en marcha la pasada semana una oficina de atención al ciudadano en la calle Quintana, 8, para atender dudas e inquietudes. Asimismo, se ha habilitado el correo electrónico zonabajasemisiones@oviedo.es y el número de teléfono 984 280 011 para responder a las solicitudes. Además, el equipo de gobierno asegura que durante los primeros meses se concederá un margen de adaptación a los usuarios, aunque recuerda que las restricciones previstas desde el próximo 1 de enero solo afectan al 9,8% de los coches, al 8,7% de las furgonetas y a apenas el 2,3% de las motos del tráfico habitual de la capital asturiana