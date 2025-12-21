Jesús Vázquez se pasea por Oviedo con las originales madreñas que lucirá el cantante Rodrigo Cuevas: "Se las he prometido y va a venir a por ellas"

El último madreñero que estuvo en activo en Oviedo fue Arsenio Lorenzo, un hombre natural de Teverga, que allá por los años cincuenta del siglo pasado todavía tenía mucho mercado para su producto. Sus hijos continuaron con su labor artesanal, pero para entonces las madreñas ya habían caído en desuso y hoy en día no quedan muchos que velen por la supervivencia del calzado tradicional. Con el fin de reivindicar el valor cultural y de identidad de la madreña, decenas de personas se pasearon este domingo con ellas por el centro de Oviedo participando así en la primera Madreñada, un encuentro que se lleva realizando desde hace cuatro años en León y que este domingo se estrenó en la capital asturiana.

Uno de los que se paseó por Oviedo fue Jesús Vázquez, que llevaba unas madreñas que van a tener un destinatario muy especial. «Son para el cantante Rodrigo Cuevas, ya se las he prometido y va a venir a por ellas», explica este riosano. «Hay gente que pone zapatillas dentro de las madreñas, pero yo pongo dos o tres pares de calcetines hasta que las rellene. He venido porque tenemos que conseguir que las madreñas no se pierdan», añade.

Las madreñas estuvieron presentes en Oviedo y en otras ciudades de España hasta los años veinte del siglo pasado y ahora son un producto en peligro de extinción. «En Asturias quedarán sólo dos o tres artesanos que hagan madreñas. Nosotros no queremos que se pierdan y por eso tenemos pensado seguir organizando este encuentro cada año en la capital de Asturias», subraya Denís Soria, organizador de la primera "madreñada" en la capital del Principado.