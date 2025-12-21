El magistrado Rafael Abril Manso plasma en un libro los 50 años del equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Oviedo

Quien les iba a decir a aquellos jóvenes aspirantes a letrados que la idea que se gestó en una cafetería de la calle San Francisco, en el año 1975, iba a servir para dar a luz a un proyecto que va mucho más allá de lo deportivo y que se mantiene muy vivo medio siglo después. Carlos Paredes, Fernando Odriozola, Manuel Fuertes, Ignacio Álvarez-Buylla, Manuel Paredes, Ángel Fernández, Eduardo Meana, Juan Ramón Álvarez Riestra, Eduardo Estrada, José Luis Regadera y Carlos Álvarez Naves fueron los padres de lo que hoy en día es el equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Oviedo, uno de los más laureados de España dentro de los de su gremio.

Han pasado 50 desde que los letrados ovetenses echaron a rodar la pelota y, para celebrarlo, este lunes se presenta un libro escrito por el magistrado Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo (con sede en Gijón), en el que se recoge la historia de un equipo que tiene en sus vitrinas el mejor de los trofeos: el compañerismo. El acto tendrá lugar a las siete de la tarde en el salón de actos del Colegio de Abogados de Oviedo.

La obra de Rafael Abril Manso, bajo el título «El equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Oviedo», del que el magistrado formó parte, es un recorrido narrativo, documental y humano por la historia de un grupo «que ha trascendido lo deportivo para convertirse en un símbolo de identidad colegial», según explica el propio autor. La obra parte de los orígenes cuando aquellos chavales decidieron competir por primera vez en el «Torneo Rector» de 1975 con Horacio de Leiva como entrenador—y se extiende hasta la actualidad. «En realidad el primer partido oficial del equipo como representante del Colegio de Abogados de Oviedo fue en el año 1984, pero todo comenzó a gestarse en aquella cafetería junto a la facultad», recuerda Abril Manso.

El debut

Aquel primer encuentro oficial se disputó en el campo de San Gregorio contra el Colegio de Abogados de Gijón y el equipo ovetense se llevó la victoria por dos goles a uno. Los encuentros contra otros colectivos profesionales y la participación en torneos locales marcaron el inicio de una trayectoria ascendente, con presencia internacional en el Mundial de Abogados desde 1992, que les llevó a competir en sitios tan dispares como Túnez, Hungría, Irlanda, Turquía, Malta, Marruecos y Alicante. En algunos de esos mundiales el equipo «logró clasificaciones históricas y protagonizando anécdotas memorables», señala Rafael Abril Manso.

El libro también destaca la hegemonía nacional del equipo de fútbol del Colegio de Abogados de Oviedo, que tiene en su palmarés nueve Campeonatos de España y numerosos subcampeonatos. «El equipo se convirtió en la gran dinastía del fútbol jurídico español, destacando por su competitividad, su organización y su espíritu de camaradería», explica el magistrado que escribió la obra que se presenta hoy en la capital asturiana.

El texto recoge también los partidos anuales frente al ICA de Gijón, los torneos de veteranos, los intercambios con otros colegios, los viajes internacionales –incluido el encuentro asturmexicano de 2007– y la creación de la Asociación Cultural y Deportiva Forense del Principado de Asturias. La obra dedica un espacio especial a quienes ya no están, a los entrenadores, utilleros, directivos y jugadores que han construido un legado basado en la amistad, el esfuerzo y el orgullo de representar al Colegio.