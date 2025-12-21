Una marea roja y verde inunda el centro de Oviedo: 3.200 papa noeles y elfos corren en una prueba cargada de ilusión

Fue una carrera con mucha ilusión, alegría y espíritu navideño. Pero también sirvió para fomentar los valores como la salud, el amor y la familia. Oviedo se tiñó un año más, y ya ven cuatro, de rojo y verde para la prueba que todos los años organiza la empresa Total Energies por las calles más céntricas de la capital asturiana. La prueba partió al mediodía de Uría con la participación de 3.200 papa noeles -los adultos- y elfos -los niños- que recorrieron los dos kilómetros que, por úlitma vez, tuvieron al frente a Javier Javier Sáenz de Jubera, presidente en la compañía en España. Está a poco más de una semana de jubilarse y, este domingo, no dudó en enfundarse el traje de Santa Claus para disfrutar de esta mañana soleada con su familia. "Ya habíamos hablado con Papa Noel hace unos días para que hoy hubiera buen tiempo porque es muy importante para que todos disfrutemos de esta jornada".

Uno de los invitados más especiales de esta edición fue Álex Roca, el deportista catalán que ha superado pruebas de élite y se convirtió en el primer atleta del mundo que completó una maratón sobreponiéndose a una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física. Además, ha superado ya varias operaciones en un pie y se comunica con lengua de signos siendo su traductora su mujer, Mari Carmen Maza. Ambos lucieron los dos primeros dorsales de la carrera y confesaron que esta era la primera vez que corrían en Oviedo. "Ya estuvimos dos veces en la ciudad, pero nunca disputando una prueba. Estoy muy feliz y contento de estar aquí en la que es mi última carrera del año".

Uría. Carrera Papa Noel / Mario Canteli

Mensajes a los corredores y participantes

Su misión este domingo no fue alcanzar la mejor marca. Ni siquiera llegar en los primeros puestos. Su reto fue dar regalos a los corredores y espectadores con los que lanzó un "mensaje muy bonito". "Las cosas más importantes del mundo no son materiales; son los valores personales y que nacen del corazón. Es por ello que llevamos escrito mensajes que fomentan el amor, la salud, la compañía y la amistad". El último de los tarjetones que se guardó para cruzar la meta fue el de "respeto". Respeto para todas aquellas personas que tienen una enfermedad, que no están pasando el mejor momento de sus vidas y valorar la diversidad de ideas, culturas, creencias y formas de ser. "Esta carrera ha sido muy bonita, muy familia y donde el tiempo no importa".

Apoyar a Mael

También su viaje a Oviedo sirvió para conocer en persona a Mael Aldecoa, el niño gijonés de tres años al que en junio le imputaron las manos y las piernas por culpa de una infección meningocócica, que le golpeó en su forma más grave. Roca conoció hace dos semanas su historia cuando si viralizó porque no puede ir al colegio al no dotar la consejería de Educación de un auxiliar para él. El único centro que es totalmente accesible es el Begoña, en el barrio de Viesques, pero la falta de un especialista impide que haya podido empezar el curso igual que el resto de niños de su edad. "Sus padres -detalló Roca- son unos cracks y fue brutal conocerlos. Les informamos de la carrera y no dudaron ni un momento en venir".

Peticiones a Papá Noel

Otros de los corredores fueron el primer y la tercera teniente de alcalde, Mario Arias y Conchita Méndez, respectivamente. La edil de Deportes destacó que este tipo de pruebas han permitido que Oviedo sea Ciudad Europea del Deporte en 2026. "Estamos con muchas ganas de que comiencen los diferentes eventos programados; algunos, como el partido que jugará la selección de baloncesto contra Ucrania en marzo en el Palacio de los Deportes, ya son conocidos y otros, los iremos desvelando según vayan pasando las semanas". De igual forma, pidió a Papá Noel "salud para todos, las mismas ganas que tenemos hasta ahora, mucho trabajo y recursos para seguir poniendo los proyectos en marcha".

Peticiones recogidas por Santa Clus. Subrayó que los niños "fueron muy buenos" y alabó el esfuerzo que hicieron en la carrera a pesar del frío. "Espero que el año que viene les traiga a todos felicidad y en las cartas hay de todo como que les vaya bien a la familia o playStation o patinetes". Entre los participantes también estuvieron los ovetenses Alejandra García, Pepe Escobar y Nuria Díaz que se reencontraron tras un trimestre de Erasmus