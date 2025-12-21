En la parte de arriba y que se vea bien: así utilizan los runners en Asturias la nueva baliza V-16

La baliza v-16 esta está diseñada para mejorar la seguridad en carretera y reducir el riesgo de atropellos, especialmente en situaciones de avería o accidente. Su uso será obligatorio a partir del 1 de enero y temas como su precio o la posibilidad de ser multado por no llevar la reglamentaria ha provocado que el ingenio transforme el enfado en del humor a través de estos memes publicados en las redes sociales. Su uso se ha colado incluso en las carreras navideñas y la prueba es que los runners asturianos han encontrado una nueva utilidad para este elemento. La baliza se ha colado entre los papá noeles, los elfos y los Grinch que han recorrido las calles de Oviedo. Los que la han lucido han cumplido el reglamento de la DGT al pie de la letra. La baliza navideña se usa en la parte alta y de forma muy visible.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

La imagen llamó la atención entre los 3.200 participantes de la carrera de Papá Noel de Ovedo. Fue una cita con mucha ilusión, alegría y espíritu navideño. Pero también sirvió para fomentar los valores como la salud, el amor y la familia. Oviedo se tiñó un año más, y ya ven cuatro, de rojo y verde para la prueba que todos los años organiza la empresa Total Energies por las calles más céntricas de la capital asturiana. La prueba partió al mediodía de Uría y Uno de los invitados más especiales de esta edición fue Álex Roca, el deportista catalán que ha superado pruebas de élite y se convirtió en el primer atleta del mundo que completó una maratón sobreponiéndose a una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física. Además, ha superado ya varias operaciones en un pie y se comunica con lengua de signos siendo su traductora su mujer, Mari Carmen Maza. Ambos lucieron los dos primeros dorsales de la carrera y confesaron que esta era la primera vez que corrían en Oviedo. "Ya estuvimos dos veces en la ciudad, pero nunca disputando una prueba. Estoy muy feliz y contento de estar aquí en la que es mi última carrera del año".

Su misión este domingo no fue alcanzar la mejor marca. Ni siquiera llegar en los primeros puestos. Su reto fue dar regalos a los corredores y espectadores con los que lanzó un "mensaje muy bonito". "Las cosas más importantes del mundo no son materiales; son los valores personales y que nacen del corazón. Es por ello que llevamos escrito mensajes que fomentan el amor, la salud, la compañía y la amistad". El último de los tarjetones que se guardó para cruzar la meta fue el de "respeto". Respeto para todas aquellas personas que tienen una enfermedad, que no están pasando el mejor momento de sus vidas y valorar la diversidad de ideas, culturas, creencias y formas de ser. "Esta carrera ha sido muy bonita, muy familia y donde el tiempo no importa".