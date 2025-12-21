Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reparación de aceras de la Ería, con dos décadas de antigüedad, para 2026

El parque Dolores Medio es otro de los puntos donde el alcalde de barrio ha planteado mejoras, para evitar caídas por el deterioro del pavimento

El parque Dolores Medio, en la Ería.

El parque Dolores Medio, en la Ería. / Irma Collín

Juan A. Ardura

El paso del tiempo empieza a pasar factura a las aceras, baldosas y pavimento, colocados hace ya más de dos décadas en la Ería, cuando se urbanizó esta zona de la parte alta de Oviedo. El deterioro obligará al Ayuntamiento a intervenir a lo largo de 2026. Al menos esta es la previsión que maneja el alcalde de barrio, Valentín Álvarez: «Los concejales ya están al corriente de la situación de los desperfectos y la Ería estará dentro de los actuaciones previstas para el próximo año», afirmó.

Valentín Álvarez asumió meses atrás la alcaldía de una amplia zona que abarca mucho más que un barrio, ya que incluye la Argañosa, la Ería hasta la zona de la plaza de Toros, aproximadamente, y parte de la Losa. La Ería, con sus algo menos de dos mil vecinos, entra dentro del territorio que forma parte de sus competencias y como vecino de la zona «estoy pendiente del estado de las aceras y mobiliario urbano, así como de las peticiones y sugerencias que me llegan».

El interés en la pronta sustitución de los elementos deteriorados con los años radica en gran medida en el riesgo que entrañan para que se produzcan accidentes como caídas, sobre todo entre una población donde son mayoría las personas en edad de estar jubiladas, ya que casi seiscientos de los 1.919 habitantes están por encima de los 65 años.

En la Ería se da una circunstancia de lo más singular: en una misma calle conviven urbanizaciones cuya construcción está separada por prácticamente cuarenta años, como es el caso de las calles Alejandro Casona, Fraternidad, Facetos o Bances Candamo. Mientras que la urbanización de los números más bajos , los próximos a la Argañosa, data de finales de los años cincuenta y de la década de los sesenta y setenta del siglo XX, los números más elevados ya se corresponden con los desarrollos urbanísticos más recientes, ejecutados en los últimos veinte años. Unos pavimentos públicos que por su prolongado uso ya requieren dereparación y mejoras.

«Urbanización uniforme»

El alcalde de barrio también apuntó «la necesidad de reponer baldosas en el parque Dolores Medio, donde también habrá que afrontar labores de limpieza» . La relación con los concejales del equipo de gobierno, asegura, «es fluida y habitual». Aunque la Ería antaño era una zona bien distinta, con sus casas de aldea y praderías, del entorno de la Argañosa y Valentín Masip, el desarrollo urbanístico de hace dos décadas con edificios de seis, siete y ocho alturas, ha dado a toda esa área urbana un aspecto mucho más uniforme. «Ya no hay apenas diferencias», afirmó Valentín Álvarez. Apenas quedan unas casas de planta baja y primera en los dos extremos de los límites de la Ería, arriba en las inmediaciones de la calle El Jabalí, junto a la parte alta de Alejandro Casona, y en la zona baja, lo que era la Ería de la Argañosa, en el extremo de la calle Bernardo Casielles más próximo al Parque del Oeste. n

