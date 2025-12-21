Sobrecoste en la reforma de la Agencia Tributaria de Oviedo: las obras alcanzan los 14,17 millones

Recuperar el diseño del arquitecto Ignacio Álvarez Castelao, modificar el sistema de climatización y ejecutar un falso suelo para alojar diferente cableado. Las obras de reforma de la Agencia Tributari , en el emblemático convento de Santa Clara, sufrirán un sobrecoste de casi medio millón de euros. En concreto, 437.512,09 euros para adaptarse a las necesidades que han surgido a lo largo de los dos años de trabajo. Todavía quedan otros once meses de ejecución para finalizar esta inversión que, en un principio, se preveía de 13,71 millones de euros. Ahora, se encarecerá hasta los 14,17 millones de euros y se espera que las obras finalicen el 16 de noviembre. Las ejecuta la UTE (unión temporal de empresas) Reforma Hacienda Oviedo, formada por Acciona Construcción y Acciona Industrial.

Uno de los retos que se marcó el equipo al frente de la obra fue la recuperación de los elementos de interés arquitectónico perdidos en la reforma de la década de los noventa. El objetivo era que las fachadas planeadas por Castelao en la planta tercera, y que dan al claustro, y la fachada este del ala Covadonga tuviesen el diseño primigenio. También detectó que el sistema de climatización necesitaba un cambio. «Se tenía que simplificar y optimizar la ocupación del espacio sobre el falso techo».

Además, recoge la documentación de la dirección general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, era necesario ejecutar un falso suelo para alojar cableado electrónico y de datos mejorando la «funcionalidad y la flexibilidad del edificio de cara a futuras modificaciones».

Mientras tanto, los operarios están ultimando la actuación sobre las fachadas, tanto la interior –donde destaca la limpieza de la piedra y la recuperación del alero de teja– como la exterior, con el saneamiento de las chapas que la protegen y la sustitución de las carpinterías. También está prácticamente finalizada la nueva distribución interior, más funcional y moderna, en la que imperarán los espacios abiertos para dotar al edificio de una mayor transparencia.

Al mismo tiempo, se remata el montaje de las nuevas instalaciones, con criterios de eficiencia energética, tal y como informan fuentes de la Agencia Tributaria. La ambiciosa reforma preveía una duración de tres años, de los que ya se han cumplido los dos primeros. Resta, por tanto, el último tercio de los trabajos antes de que los funcionarios regresen a sus puestos.