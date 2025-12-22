Canteli pide "salud, trabajo y amor" para todos los ovetenses en su visita al Árbol de los Sueños
Estuvo acompañado por la concejala de Economía, Leticia González, y por la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Oviedo (ACOA), Sandra Sutil
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, visitó este martes el Árbol de los Sueños instalado en la plaza del Fontán, donde quiso dejar un mensaje de buenos deseos dirigido a la ciudadanía. “Salud, trabajo y amor para todos los ovetenses”, escribió el regidor en esta iniciativa navideña, que invita a vecinos y visitantes a compartir sus aspiraciones de cara a 2026 y a participar activamente en una propuesta simbólica cargada de optimismo.
El Árbol de los Sueños forma parte de una campaña impulsada para dinamizar el comercio del Casco Antiguo durante estas fechas señaladas. A través de esta acción, se anima a ovetenses y turistas a dejar por escrito sus sueños y, al mismo tiempo, a seguir apostando por el consumo en el comercio local, reforzando así el tejido económico y social de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.
En la visita al Fontán, el alcalde estuvo acompañado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, así como por la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Oviedo (ACOA), Sandra Sutil, entidad promotora de la iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo.
