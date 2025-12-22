Canteli recibe al nuevo presidente de OTEA y espera que su mandato sea "sinónimo de éxitos" para Asturias

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, recibió este martes en el Ayuntamiento al nuevo presidente de la patronal hostelera, Javier Martínez, que toma el relevo de José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, quien también estuvo presente en el encuentro. A la reunión asistió asimismo el vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, en una cita que sirvió como primera toma de contacto institucional tras el cambio en la presidencia de la organización.

Durante el encuentro, el regidor ovetense trasladó a los representantes del sector su compromiso de mantener el respaldo del Ayuntamiento tanto a OTEA como a la hostelería en general, a la que definió como un motor económico y un generador de empleo y riqueza de especial relevancia para la ciudad. Canteli subrayó la importancia estratégica del sector en la actividad económica local y su papel clave en la proyección de Oviedo.

El alcalde recordó que numerosas actividades impulsadas por OTEA cuentan con el apoyo de la concejalía que dirige Alfredo García Quintana, una colaboración que, según indicó, se mantendrá en el futuro. Asimismo, deseó al nuevo presidente de la patronal una etapa marcada por los éxitos al frente de la institución, convencido de que su gestión redundará en beneficios para la hostelería asturiana y para la economía de la región en su conjunto.