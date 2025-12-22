Mercadona no construirá el supermercado de Ciudad Naranco y apuesta por Cerdeño para afianzarse en Oviedo

El supermercado que está construyendo la cadena Mercadona en Cerdeño, frente al Hotel Las Lomas, supondrá una inversión de 6,5 millones de euros y estará abierto en el año 2027. Esta gran superficie centrará el esfuerzo inversor de Mercadona en Oviedo a lo largo de 2026, municipio donde ya cuenta con siete supermercados. El plan de expansión de la empresa, que priorizará por la apertura en Cerdeño, ha llevado a la compañía a desestimar su implantación en Prados de la Fuente.

La empresa pretendía abrir en Ciudad Naranco una instalación con 3.000 metros de superficie y habilitar un aparcamiento propio en el interior de ese recinto. Los planes de Mercadona pasaban por abrir el supermercado en una parcela situada entre las calles Viseu, Santiago de Compostela y Jersey City. La ubicación elegida se encuentra en una zona de reciente expansión urbana, cerca del complejo deportivo del colegio Loyola. Esta área se ha convertido en uno de los puntos de crecimiento residencial de Ciudad Naranco.

A finales del pasado mes de marzo el Ayuntamiento anunció que la gran cadena comercial ya tenía vía libre para instalarse en Ciudad Naranco. El Consistorio aprobó inicialmente la modificación del plan especial que permitía el cambio de uso de residencial a comercial. Ese cambio allanaba el camino para la instalación del nuevo supermercado, muy demandado por los vecinos debido a la escasez de este tipo de servicios. Tras la aprobación del cambio de uso, quedaron abiertos los periodos para presentar alegaciones. El equipo de Gobierno municipal manifestó su intención de agilizar los trámites para dotar al barrio de un servicio necesario.

La nueva apuesta

El centro que se va a abrir en Cerdeño tendrá una superficie de sala de ventas de 1.727 metros cuadrados y dispondrá de un aparcamiento de 145 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado. Además, incorporará la nueva sección "Listo para Comer", con una amplia oferta de platos y bebidas refrigeradas.

La nueva generación de supermercados eficientes de Mercadona dispone "de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable". Sus nuevas tiendas cuentan con "un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural" y se distinguen por los "colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes".

Ergonomía, tecnología y eficiencia energética

El Modelo de "Tienda Eficiente" de Mercadona incluye múltiples medidas que "abogan por la ergonomía y eliminan sobreesfuerzos, facilitando las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla". Además, este modelo de tienda, está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

A nivel medioambiental, estas tiendas disponen de medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico. También cuentan con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuentan con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente y además, esta tienda, dispondrá de 198 placas fotovoltaicas con las que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización.