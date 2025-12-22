Oviedo aprueba con amplia mayoría su hoja de ruta cultural para los próximos diez años: "Su ejecución se verá muy incentivada si conseguimos la capitalidad europea de 2031"

Pocas veces se ve una amplia mayoría entre izquierdas y derechas en el pleno de Oviedo y, este lunes, fue un día en el que los votos del PP, PSOE, IU- Convocatoria por Oviedo permitieron aprobar el plan estratégico cultural para los próximos diez años. Un documento que nació de la mano de la candidatura a la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, pero su desarrollo no se verá condicionado a si se logra esta marca internacional. "Su ejecución se vería muy incentivada a si conseguimos este reto, pero no es un programa vinculado a lograr esta distinción".

Así lo explicó el concejal de Cultura, David Álvarez, que fue el encargado de detallar que este proyecto es una hoja de ruta que marcará el futuro de la capital asturiana. Cinco son sus líneas estratégicas. Por un lado, el Ayuntamiento promete posicionar el patrimonio cultural y el paisaje como "eje fundamental de desarrollo y garantizando que sea valorado, protegido y utilizado de forma responsable y sostenible" dentro de las competencias municipales.

También fomenta el "crecimiento del sector cultural e impulsa la creación y la producción artística". Clave en este proceso serán los diferentes agentes culturales locales y se hace una "especial mención al talento emergente". Otra de las aristas es que el mundo de las artes escénicas será "motor del desarrollo urbano sostenible de Oviedo" y se promoverá que el acceso a todas las programaciones desde una perspectiva "equitativa, participativa e inclusiva". Por último, el Ayuntamiento se marca el reto de establecer continuo diálogo con los diferentes gestores asegurando "una gobernanza abierta, transparente y corresponsable".

Un punto importante dentro del plan estratégico son las diferentes infraestructuras que tendrán una gran relevancia de cara al futuro. Parte de la fábrica de armas de La Vega se convertirá en una biblioteca central, un espacio escénico, una escuela de cine y un centro de creación contemporánea. Además, el Palacio de los Niños pasará a ser la Casa de las Artes especializándose en la música y será lugar de ensayo para otras artes escénicas y papel importante jugarán los centros sociales. "Las 53 infraestructuras municipales se convertirán en epicentro clave", destacó el portavoz de los socialistas, Carlos Fernández Llaneza.

En su discurso, resaltó que el proyecto "tiene elementos valiosos y avances significativos" como la hoja de ruta cultural a diez años. "También se insta a un cambio en la Fundación Municipal de Cultura que vemos necesario porque tiene que ser el motor que lidere la actividad cultural de la ciudad y se apuesta por el patrimonio industrial". A pesar de este apoyo, el Alcalde y el líder de la oposición tuvieron un momento de rifirrafe por un malentendido por el papel que juega el Principado en el reto de la Capitalidad Cultura. Solucionada esta situación, el regidor afirmó que quiere mucho al líder de la oposición.

Por su parte, Gaspar Llamazares (IU-Convocatoria por Oviedo) resaltó que el plan es un documento "muy ambicioso" en el que no se trata la propuesta de la capitalidad como un "tema endógeno sino como un asunto compartido" por el conjunto de Asturias y que pone de relieve el asturiano. Además, la concejala no adscrita, Elena Figaredo, subrayó que el plan estratégico es "imprescindible" para que la cultura sea "motor económico y de empleo". Vox votó en contra porque "promociona una lengua que poco tiene que ver con la pluralidad" y recordó que existe una ley por la que el Ayuntamiento está obligado a proteger la tauromaquia.