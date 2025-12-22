Oviedo vuelve a celebrar la Lotería de Navidad gracias al Estanco de Jovellanos: "Se nos escapó el Gordo"

El Estanco de la Suerte lo ha vuelto a hacer. En un Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en el que la suerte esquivó al Principado de Asturias, la Administración de loterías situada en la calle Jovellanos repartió un décimo del tercer premio, dotado con 50.000 euros, y otro que portaba el número de uno de los quintos premios que dejará 6.000 euros en el bolsillo del afortunado. "Siempre cuesta dormir la noche anterior, para nosotros es el mejor día del año. Todavía no se han puesto en contacto los ganadores, pero ya llegarán", comentó Rosa Acebal, responsable del negocio, que también se lamentó diciendo que "se nos escapó el Gordo este año".

Como todos los años, cuando arrancó el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se acercaron al local con botellas de sidra y cañones de confeti esperando a que los niños de San Ildefonso sacasen del bombo alguno de los números que repartieron durante todos estos meses. Sobre las 11.05 horas se abrió la veda con un quinto premio; cinco minutos después, sin tiempo para celebrar ese primer "pellizco", salió el 90693, tercer premio, provocando un estallido de alegría entre los trabajadores.

Todavía no había llegado el encargado de repartir los carteles en las administraciones que reparten premios y ya había revuelo en la puerta del establecimiento. Los responsables, ataviados con chaquetas y gorros verdes con tréboles de cuatro hojas, recibían a los vecinos y a los medios de comunicación que se acercaban por allí con una sonrisa de oreja a oreja. "Hay gente que nos dice que les obligan a venir a comprar aquí. En la televisión hay muchas noticias tristes, nos gusta mucho darle un toque de alegría e ilusión", apuntó Acebal.

Los números premiados salieron de una máquina que lleva repartidas muchas alegrías en la capital del Principado y los responsables del Estanco de la Suerte reconocen que vendieron "un poco más" que el año pasado. "Este premio es para la clientela, lo mejor es cuando regresan a contarnos qué hacen con el dinero", concluyó Acebal.

Casi cien años de tradición

La historia del estanco se remonta a 1931, cuando la bisabuela de la actual responsable, Rosa Acebal, Teresa Muñiz, adquirió la licencia del que entonces sería un negocio familiar llamado a perdurar durante generaciones. Durante décadas fue conocido como el Estanco de la Estación del Vasco, hasta que en 2012, tras repartir cinco millones de euros correspondientes al Gordo de la Lotería de Navidad, adoptó el nombre de Estanco de la Suerte, una denominación que desde entonces lo ha convertido en un establecimiento de referencia en el centro de Oviedo.

Aunque este año la fortuna no se dejó ver por Asturias ni por Oviedo, el Estanco de la Suerte puede presumir de una trayectoria especialmente ligada a los grandes premios, ya que repartió décimos del Gordo de la Lotería de Navidad en los años 2012, 2018, 2022 y 2023. A esta lista se suman también primeros premios del Sorteo Extraordinario del Niño en 2021 y 2024, hitos que han ido consolidando la reputación del establecimiento y que se reflejan en un interior cuyas paredes aparecen completamente alicatadas con carteles y recuerdos de distintos sorteos.

Durante la celebración, los responsables del estanco subrayaron de manera unánime el papel esencial de la familia en la historia y el presente del negocio, así como la gratitud que supone repetir éxitos año tras año. "Nos encanta el mundo de la lotería a todos; nuestra abuela ya jugaba su décimo y nos han ido transmitiendo esa ilusión por este día de generación en generación", explicó Julio Acebal, uno de los responsables de la administración.