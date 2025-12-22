Los pisos ya escasean en Oviedo: la venta de viviendas se triplica en la capital en la última década

El mercado inmobiliario no tiene límites en la capital asturiana. El número de transacciones se situó en el tercer trimestre del año en las 2.642 ventas, triplicando los datos del mismo periodo de tiempo de 2015. Fueron 980. Por aquel entonces, España comenzaba a mostrar síntomas sólidos de recuperación tras los años más duros de la crisis económica. No obstante, el sector inmobiliario se iba recuperando poco a poco.

En el año 2013 se produjeron 1.051 firmas ante notario marcando el mínimo histórico de las últimas dos décadas. La cifra creció en 250 (hasta las 1.301) en 2014 y la subida durante los doce meses siguientes fue de 56. No obstante, los discretos datos son cosa del pasado. La capital asturiana se acerca a las cifras de la burbuja inmobiliaria y solo en el segundo trimestre hubo más de un millar de comercializaciones, según los números publicados por el ministerio de Transportes y actualiza cuatro veces al año con los datos de todos los municipios.

6.000 euros metros cuadrado

Este alto número de ventas provoca que en Oviedo «empiece a haber escasez de producto». Así lo explica Mikel Trabanco, fundador del Grupo Terra Mar Inversiones Inmobiliarias. Argumenta que hay «poca obra nueva» y aumenta considerablemente las ventas de viviendas con un precio alto. Además, detalla que la reforma del edificio número 5 de la calle Principado, una propiedad diseñada por Manuel del Busto, y el 10 de la calle Marqués de Santa Cruz, trazado Julio Galán Carvajal, sacó al mercado viviendas de 40 metros cuadrados por 300.000 euros. De igual forma, calcula que las viviendas que harán en el número 4 de la calle San Francisco tendrán un precio de 6.000 euros por metro cuadrado. «Desde la pandemia hasta ahora se ha incrementado el número de transacciones inmobiliarias y el precio», concluye.

En este sentido, Diego Salinas, de la inmobiliaria Ático 10, detalla que el coste de adquisición de una casa o un piso se incrementó «mucho». «Alrededor de un 40% en algunos casos». Cada vez aumenta más el número de gente de fuera de Asturias que se decanta por adquirir una vivienda en la región. «En especial, personas de Mallorca y de otros sitios, que entienden que el precio es mucho más económico aquí que en otros lados».

La vivienda de segunda mano sigue siendo la que más se vende. En lo que va de año, Oviedo ya ha registrado 2.518 transacciones inmobiliarias de este tipo frente a las 124 de obra nueva. Entre los edificios a los que acaban de entrar sus inquilinos está el ubicado en la esquina entre Fuertes Acevedo y Alejandro Casona. Los datos del ministerio también entran a analizar el tipo de pisos: 2.527 de los pisos y casas que han cambiado de nombre son libres y 115 protegidas.

Aún lejos del récord

A pesar de este crecimiento, Oviedo aún está lejos de su récord de ventas anuales. Lo alcanzó en 2006, cuando se registraron 5.590 transacciones. De ellas, 2.998 fueron durante los primeros seis meses del año. A partir de entonces, el mercado comenzó a caer con la única excepción de 2010. El repunte del sector comenzó en Oviedo en 2021, un año después del inicio de la pandemia, cuando mucha gente se replanteó un cambio de vivienda. El confinamiento provocó que muchos buscasen un nuevo hogar con terraza o con una habitación más para teletrabajar. Por aquel entonces, se registraron 2.306 ventas iniciando el crecimiento. En 2022 hubo 3.094 ventas; 2023 cerró con 3.173 y 2024 lo hizo con 3.778 sobrepasando los datos de los cuatro trimestres de 2008, cuando las inmobiliarias firmaron 3.429 operaciones y se acerca a las cifras de 2007, con 4.206 procedimientos.