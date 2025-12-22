Promover un plan cultural que englobe el Noroeste hasta Portugal, reformar los espacios escénicos y solucionar las importantes carencias en infraestructuras: estas son algunas de las líneas maestras del plan cultural de Oviedo

Analizar el estado de cada uno de los equipamientos escénicos para llevar a cabo un ambicioso plan de inversiones; crear un espacio expositivo, bien en la antigua nave de la Popular Ovetense de la Fábrica de Gas o en La Vega; redactar un plan para el monte Naranco que genere «experiencias singulares», con los monumentos prerrománicos como escenarios principales y crear alianzas escénicas con las ciudades cantábricas de Gijón, Avilés, La Coruña, Santander, Bilbao, San Sebastián y Bayona. También promover una red cultural del Noroeste que englobe León, Zamora, Galicia e incluya el norte de Portugal. El Pleno municipal dio ayer,con una amplia mayoría, el visto bueno final al Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO) con el que el Ayuntamiento establece la organización del sector durante los próximos diez años.

Se trata de un ambicioso e ilusionante proyecto que aspira a consolidar Oviedo como una ciudad cultural de referencia en el contexto europeo, sin perder de vista la necesidad de garantizar el acceso universal a cada una de las programaciones y construir una política cultural inclusiva. Todo bajo el paraguas de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. El equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, era sumamente consciente de que es vital tener un plan estratégico para lograr la distinción internacional y en ello han estado trabajando para conseguir finalmente una hoja de ruta cultural que se llevará a cabo independientemente de lo que sucedad con la capitalidad cultural. «Es una apuesta por el futuro del concejo», resumen los redactores en el documento.

Oviedo tiene «importantes carencias en infraestructuras que limitan su capacidad de acogida cultural», detectan en el informe. Escasean espacios para grandes producciones escénicas contemporáneas o que acojan exposiciones artísticas y culturales. Además, es necesaria la creación de una biblioteca central que facilite las políticas de lectura y existen limitaciones técnicas en algunos equipamientos «que constituyen obstáculos significativos para el desarrollo de una acción cultural más ambiciosa y diversificada».

Las soluciones pasan por la plaza de toros, que se reformará de forma integral para acoger «espectáculos multitudinarios, festivales y eventos culturales de gran formato». También será un pilar básico la fábrica de armas de La Vega albergando desde residencias artísticas hasta espacios de exhibición de la creación contemporánea y un hub audiovisual. Otra gran infraestructura será la Casa de las Artes, en lo que fue el Palacio de los Niños. A las ya anunciadas salas de ensayos, los dos auditorios y espacios para residencias artísticas, se suman estudios de grabación y salas de formación musical. «La reconversión de estos espacios no solo ampliaría significativamente la capacidad de acogida cultural de la ciudad, también contribuiría a la regeneración urbana de diferentes barrios y a la creación de nuevos polos de dinamización cultural que fortalezcan la perspectiva territorial del desarrollo cultural ovetense», subraya el plan estratégico. El documento también mira hacia los barrios y plantea para ellos un plan para diagnosticar espacios municipales en desuso o infrautilizados y que sean reconvertidos para acoger propuestas creativas no profesionales.